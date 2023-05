Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 27 mai

BASE-BALL

Classe 4A Régional Homewood-Flossmoor : Providence Catholic a remporté le titre régional avec une victoire de 7-2 sur Andrew. Jude Allen est allé 4 en 4 avec une paire de doubles pour Providence, tandis que Nolan Galla et Jackson Smith ont chacun réussi trois coups sûrs, dont un double. Ryan Hussey a remporté la victoire sur le monticule, travaillant cinq manches et obtenant l’aide de secours de Cooper Eggert et Aidan Duggan pour une manche chacun.

Classe 4A Lincoln-Way Central Regional : Lockport a battu Lincoln-Way Central, 4-2, lors du match de championnat. Jake Moerman (double) et Giovani Zaragoza ont chacun réussi deux coups sûrs pour les Porters, tandis qu’Anthony Martinez n’a accordé que cinq coups sûrs dans la victoire du match complet.

Classe 4A Sandburg régional : Lincoln-Way West a dominé l’école hôte 8-6 pour remporter le titre. Kaleb Wilkey a réussi trois coups sûrs, dont un doublé pour dégager les buts pour mettre les Warriors en tête en sixième manche. Cole Crafton a ajouté un doublé RBI tandis que Conor Essenburg avait deux RBI.

Régional Minooka de classe 4A : Minooka a remporté le titre avec une victoire de 8-6 sur Plainfield South.

Classe 4A Régional Joliet Ouest : Lincoln-Way East a battu Joliet West, 7-3, pour remporter le championnat.

Classe 4A Naperville Central Regional : Plainfield North a battu Plainfield East, 6-2, dans le match pour le titre.

Classe 3A Citron Régional : Lemont a obtenu une victoire de 11-4 sur Glenbard South pour remporter le titre régional.

Classe 3A Morris régional : Morris a perdu le match pour le titre, 2-1, contre Rock Island, terminant sa saison avec une fiche de 26-5. Morris a battu Rock Island 10-4 alors que AJ Zweeres et Caston Norris ont chacun réussi un doublé sur deux coups sûrs. Cody DelFavero a parcouru la distance, en retirant cinq.

VOLLEY-BALL GARÇONS

Sectionnel Lincoln-Way West : Lincoln-Way West a résisté à la balle de match et est reparti avec une victoire de 17-25, 26-24, 25-21 en demi-finale de section. Lockport (29-10) était mené par Oskar Skurski (10 attaques décisives, 2 contres), Wade Welke (10 attaques décisives, 3 contres, 2 as) et Evan Dziadkowiec (34 passes décisives, 18 récupérations).