Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 26 novembre

PLAINFIELD – L’équipe de bowling des garçons de Lockport a résisté à une charge tardive de Lincoln-Way Central et a remporté le Plainfield South Invitational par à peine 13 quilles.

Lockport a terminé avec un total de 6 281, tandis que Lincoln-Way Central a terminé avec 6 268. Les Knights ont obtenu 1 085 buts lors du dernier match, contre 1 013 par Lockport, mais ils ont échoué de peu.

Nate Arlent de Lockport a pris la première place individuellement avec un total de six matchs de 1 364, tandis que son coéquipier Jason Laba a terminé troisième avec 1 348. Les coéquipiers de Lincoln-Way Central Ryan Marscalek (1 339) et Joey Koc (1 313) ont respectivement terminé quatrième et cinquième.

Minooka a terminé troisième avec un total de 6 137, tandis que Lincoln-Way West (5 900) a terminé cinquième, Joliet West (5 790) sixième et Joliet Central (5 488) neuvième.

Quilles de filles

Invitation Rock Island : Le champion en titre de l’État, Lockport, a ouvert sa saison avec un total de 6 071 pour la première place, dépassant le score de Harlem de 5 772. Morgan LiCausi a remporté le titre individuel pour les Porters avec un score de 1 292 en six matchs, tandis que ses coéquipières Paige Matiasek (1 266) et Madi Lave (1 256) ont respectivement terminé troisième et quatrième. LiCausi avait un jeu élevé de 255.

Basket Garçons

Joliet West 72, Metamora 58 : Les Tigers ont terminé le Tournoi des champions Kevin Brown avec une fiche de 3-1 après la victoire. Jeremy Fears Jr. a mené Joliet West avec 26 points, tandis que Jeremiah Fears en a marqué 21.

Joliet Central 71, Plainfield Central 55 : Jamarcho Holman a mené les Steelmen (2-2) avec 15 points dans le match pour la cinquième place au WJOL Thanksgiving Classice, tandis qu’Isaiah Molette a récolté 11 points et neuf rebonds.

Minooka 61, Providence Catholique 56 (OT): Les Indians (1-3) ont pris la septième place de la WJOL Thanksgiving Classic avec la victoire. Preston Van Pelt a mené avec 25 points, tandis que Micah Hamilton a récolté 15 points et six rebonds.

Peotone 50, Morris 44 : Morris (1-3) a lutté contre un déficit de 17 points à la mi-temps pour faire match nul à moins d’un point, mais n’a pas pu surmonter la bosse du tournoi de Coal City. Jack Wheeler a mené Morris avec 14 points, six rebonds et quatre interceptions, tandis que Gage Phillips a marqué 13 points et Brett Bounds en a ajouté 10.

Beecher 75, Gardner-South Wilmington 50 : Cale Halpin a marqué 26 points pour mener les Panthers (1-3) dans le tournoi de Coal City.

Lutte des garçons

Lockport 66, évêque McNamara 15 : Isaac Zimmerman (113), Justin Wardlow (120), Liam Zimmerman (126), Logan Kaminski (145), Logan Swaw (160), Max Knezevich (170), Brayden Thompson (182) et Wojtek Chrobak (285).

Lockport 48, Minooka 27 : Les gagnants du Pin pour Lockport étaient Justin Wardlow (120), Logan Swaw (160), Brayden Thompson (182), Aidan Nolting (195), Malik Salah (220), Wojtek Chrobak (285) et Isaac Zimmerman (113). Les gagnants par épingle pour Minooka ont été Zach Pucel (132), Dom Schiavonne (138) et Elijah Munoz (152).

Quad central de Naperville : Lincoln-Way West est allé 3-0, battant York, 41-28, Batavia 57-18 et Naperville Central 32-28. Carter DeBenedetto (106), Karter Guzman (132), Anthony Sherman (195), Jimmy Talley (170) et Sam Yelnick (138) sont tous allés 3-0 pour les Warriors.

Lutte des filles

Invitation communautaire normale : La saison inaugurale de Joliet Township a débuté en fanfare, prenant la première place. Les gagnants individuels pour JT étaient Eliana Paramo (115), Itsel Vivanco (125), Callie Crandall (135) et Janiya McMurtry (235). Kenny Centeno (125) a pris la deuxième place, tandis que Chloe Wong (105), Ana Franco (135) et Katie Pyszka (155) ont pris la troisième place. Briahna Klobnak (130), Wonderful Naw (155) et Alexa Latham (190) ont pris la quatrième place.