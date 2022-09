Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 24 septembre

PALATINE – L’équipe masculine de cross-country de Plainfield South était dans une classe à part samedi lors de la Palatine Invite Meet of Champions.

Les Cougars ont placé quatre coureurs parmi les sept premiers au classement général, dont le champion individuel Camyn Viger, et ont terminé avec 35 points, laissant le deuxième Maine South (163) et le reste des 30 équipes dans leur sillage.

Viger a complété le parcours de trois milles en 14:44.8, battant le deuxième Sami Hattab de St. Xavier (KY), qui a couru en 14:45.4. Dylan Maloney (14: 56,2), Ethan Reynoso (15: 00,8) et BJ Sorg (15: 01,2) ont respectivement terminé cinquième, sixième et septième pour les Cougars, tandis qu’Owen O’Shea a complété le tableau de bord de Plainfield South en terminant 16e en 15:09.9.

Plainfield North a également participé à l’événement, prenant la 30e place avec 948 points. Evan Renau a été le meilleur finisseur des Tigers, prenant la 184e place en 18: 23,1.

Chez les filles, Lockport a terminé 23e avec un total de 555 points. Kayla Shea a été la meilleure des Porters, terminant 63e en 18: 55,3.

Invitation Macnider : Au Hoover Park de Schaumburg, l’équipe féminine de Minooka a pris la première place dans l’épreuve à 10 équipes avec 39 points, battant le total de 47 de Huntley. Maya Ledesma a mené Minooka en prenant la quatrième place en 18:47, suivie d’Ella McCollom (5e, 18 :47), Gabby Kics (7e, 19:19), Caprice Rodely (10e, 19:41) et Taya Gummerson (13e, 19:53). Plainfield Central a terminé neuvième avec 210 points.

Chez les garçons, Zack Balzer de Minooka a battu le record du parcours, établi en 2008, de 10 secondes en remportant la course en 15:32. La performance de Balzer a conduit les Indiens à la deuxième place avec 63 points, derrière seulement le total de 48 de Huntley. Après Balzer pour Minooka, Nick Paugys (11e, 16:41), Ben Resar (14e, 16_44), Tyler Hererra (17e, 16:52 ), et Hayden Host (20e, 17:01). Plainfield Central a terminé quatrième avec 115 points.

Tinley Park Invitational : À Midlothian Meadows, l’équipe féminine de Lincoln-Way West a terminé deuxième, avec des prix remportés par Chloe Miller, Annie Pinciak, Gianna Arizzi, Makenna Zitkus et Jayden Gurgone.

Football garçons

Plainfield Nord 2, Ouest Aurora 1 : Les Tigers ont remporté une victoire dans la Conférence du sud-ouest des Prairies, obtenant des buts d’Aidan Smith et Manny Saldivari, et des passes décisives de Paul McCormick et Justin Williams.

Serena 8, Reed Custer 3 : Serena a mis fin à la séquence de trois victoires consécutives de Reed Custer. Logan Leckrone a inscrit un doublé pour les Comets (6-7), et Mendi Aliu a ajouté l’autre but. Les passes décisives sont allées à Aliu, Danny Kuban et Christian Koca.

Tennis filles

Invitation Citron : Plainfield North a remporté le titre par équipe, Morris prenant la deuxième place. L’équipe de double Morris de la deuxième année Meghan Bzdill et de la recrue Shreya Patel a été couronnée championne du vol de double n ° 2 après avoir battu Plainfield North 6-1, 6-2 au premier tour, puis battu Lemont 6-2, 6-1 pour atteindre le match pour le titre. Dans le match pour le titre, Bzdill et Patel ont battu Miah Cabrera et Viviana Medina de Bolingbrook, 6-4, 6-3. Toujours pour Morris, l’équipe de double n ° 1 Faith Bogard et Kiera Kjellesvik ont ​​pris la quatrième place, la joueuse n ° 1 en simple Gretchen Zarbock a pris la troisième place et Julia Borgstrom a pris la troisième place en simple n ° 2.

Invitation Lincoln-Way West : Lincoln-Way West a terminé deuxième de l’épreuve à 12 équipes derrière le champion Sandburg. Les Warriors étaient menés par les simples n ° 1 Sarah Fuchsgruber (4e), les simples n ° 2 Emily Tigchelaar (3e), les doubles n ° 1 Jess Weaver et Hannah White (2e) et les doubles n ° 2 Eva Kubilius et Ella Nichols (2e ).