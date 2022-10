Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 22 octobre

BUFFALO GROVE – La deuxième année de Plainfield North, Jessica Kovalcik, a terminé deuxième en simple au tournoi de tennis d’État de classe 2A.

Kovalcik a perdu le match pour le titre, 7-5, 6-2, contre Sarah Wang de Stevenson. Il s’agit de la deuxième médaille d’État consécutive pour Kovalcik, qui a terminé troisième la saison dernière. La défaite contre Wang était la seule défaite de Kovalcik cette saison.

Football garçons

Classe 3A Pekin Regional : Minooka a perdu dans le match pour le titre, 3-2, contre Moline. Diego Escobedo et Roger Valles ont chacun marqué pour les Indiens (11-12-1), tandis qu’Ethan Koranda a obtenu une passe décisive.

Cross-country filles

Écluse régionale de classe 3A : Lincoln-Way East a remporté le titre avec 60 points, suivi de Lockport (81), Lincoln-Way Central (89) et Lincoln-Way West (92). Tous les quatre passent à la section communautaire normale de la semaine prochaine.

En tête des Griffins se trouvaient Kara Waishwell (4e, 18: 59.0), Nora DeFrank (7e, 19: 21.7), Ava Conway (11e, 19: 44.5), Kylie LaMonto (16e, 19: 55.2) et Tori Tverdek (22, 20:17.7).

Les meilleures coureuses de Lockport étaient Kayla Shea (3e, 18:50.8), Sydney Fontaine (13e, 19:48.8), Monica Skibicki (19e, 20:01.3), Lexi Shea (20e, 20:11.2) et Elizabeth Berg (26e , 20:32.0).

Les buteurs de Lincoln-Way Central étaient Ava Dughetti (9e, 19:36.5), Claire Carter (17e, 19:57.6), Ruby Hillegass (18e, 19:58.1), Ella Maldonado (21e, 20:12.0) et Nancy Flais. (24, 20:25.1).

Les meilleurs coureurs de Lincoln-Way West étaient Gianna Arizzi (8e, 19:34.3), Annie Pinciak (10e, 19:42.4), Makenna Zitkus (12e, 19:45.2), Jayden Gurgone (29e, 21:03.7) et Morgan. Sallese (33e, 21:22.4).

Classe 2A Morris régional : Morris a pris les trois premières places et a remporté le titre avec 36 points, devançant facilement le total de 75 du finaliste Ottawa.

Joy Dudley a remporté la course avec un temps record de l’école de 17: 58,1. Makensi Martin (18: 44,9) a terminé deuxième et Jadyn Bertram (19: 22,5) s’est classée troisième. Danica Martin (11e, 20:23.9) et Moriah Mayberry (21e, 21:30.7) ont complété les marqueurs de Morris.

Providence Catholic a terminé cinquième avec 100 points et Lemont a terminé sixième avec 168.

Les meneurs de Providence étaient Maggie Wolniakowski (6e, 20:11.3), Ava Dudak (7e, 20:12.0), Emily Block (22e, 21:40.7), Abbey O’Brien (32e, 22:03.2) et Canela Leon (38e , 22:21.3).

Les buteuses de Lemont étaient Niki Tselios (10e, 20:21.4), Cassie Cunningham (28e, 21:53.7), Margaret Sinnett (41e, 22:46.9), Stephanie Deuschle (47e, 23:35.3) et Maya Fedko (50e, 23 :41.7). Les trois équipes se qualifient pour la section Metamora de la semaine prochaine.

Classe 1A Seneca Regional : Seneca a terminé deuxième chez les filles avec 62 points, derrière le total de 54 victoires de Sandwich. Les Irlandais étaient menés par Evelyn O’Connor (2e, 19:50.0), Ashley Alsvig (15e, 22:58.8), Gracie Steffes (16e, 23:00.5), Lily Mueller (20e, 23:32.2) et Keeli Pumphrey (21e, 23:35.1). Seneca passe à la section de l’Oregon la semaine prochaine.

Cross-country garçons

Écluse régionale de classe 3A : Lincoln-Way East a placé cinq coureurs dans le top 10 et a remporté le championnat avec 22 points, suivi de Bradley-Bourbonnais (85), Lincoln-Way Central (93) et Lockport (98). East, Central et Lockport passent tous à la section communautaire normale de la semaine prochaine.

Jack Roberts (1er, 15:24.1), Gerry Cushing (2e, 15:42., Justin Falejczyk (4e, 15:50.8), Drew Arnold (6e, 16:03.1), et Sean Hanrahan (9e, 16:08.4).

Lincoln-Way Central a été mené par Ethan Hoff (8e, 16:06.8), Jack Galminas (13e, 16:33.0), Braden Hoff (19e, 16:51.5), Kyle Friedl (23e, 17:09.2) et Leo Grzesiak. (30, 17:23.6).

Les meilleurs coureurs de Lockport étaient Michael Welcome (12e, 16:29.6), Nathan Powley (14e, 16:33.6), Max Maloney (17e, 16:42.6), Cameron Valcich (21e, 16:59.9) et Chris Johnson (34e, 17:34.7).

Classe 2A Morris régional : Morris a terminé quatrième avec 118 points, Providence Catholic a terminé cinquième avec 145 et Lemont sixième avec 160. Tous les trois se qualifient pour la section Metamora de la semaine prochaine.

Kaden Welch (3e, 15:48.7), Nikita Hovious (11e, 16:57.1), Brodie Peterson (23e, 17:27.7), Jonathon Zarbock (36e, 18:19.0) et Luchi Eberhard ( 45e, 18:32.0).

Les buteurs catholiques de Providence étaient Xander Stoub (16e, 17:14.1), Andrew Dau (19e, 17:16.1), Zach Zambrzycki (24e, 17:29.4), Kyle Szafranski (42e, 18:26.5) et Cal Palkon (44e, 18:30.8).

Adam Bromberek (21e, 17:23.4), Jack Davey (27e, 17:39.8), Carson Elko (33e, 17:53.5), Adam Mustafa (39e, 18:20.9) et Alex Fako ( 40e, 18:21.9).

Classe 1A Seneca Regional : Seneca a pris la quatrième place avec 97 points. Austin Aldridge a terminé deuxième en 17:15.6 pour les Irlandais, suivi de Chris Poyner (15e, 18:48.1), Nate Sprinkel (27e, 19:47.0), Calvin Maierhofer (33e, 20:35.6) et Logan Pasakarnis (39e, 21:07.9). Seneca passe à la section de l’Oregon la semaine prochaine.