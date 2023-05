Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 20 mai

L’équipe de baseball Reed-Custer a obtenu une performance de lanceur exceptionnelle de Jake McPherson lors d’une victoire 3-0 sur Manteno dans le championnat régional de classe 2A Manteno samedi à Manteno.

McPherson a lancé un coup sûr avec sept retraits au bâton pour mener les Comets (23-7) à la victoire. McPherson, Collin Esparza et Connor Esparza ont eu chacun un coup sûr pour rythmer l’attaque.

Reed-Custer avance à la section de la Joliet Catholic Academy où il jouera à 16h30 mercredi contre Chicago Christian, qui a remporté le Chicago Christian Regional 15-0 contre Farragut.

Providence catholique 11, canton de Lyon 2 : Dans le match pour le titre du tournoi « Do It Stevie’s Way », Nate O’Donnell a parcouru la distance pour les Celtics (28-6-1), en retirant huit sur des prises. Gavin Gomez a mené l’offensive avec quatre points produits, tandis qu’Enzo Infelise et AJ Vinci avaient chacun deux points produits.

Providence Catholique 11, Sandburg 2 : Gavin Gomez est allé 4 pour 4 avec cinq points produits pour mener les Celtics à une victoire dans le tournoi « Do It Steve’s Way ». Nate O’Donnell a doublé, triplé et conduit en quatre pour Providence.

Lincoln-Way West 10, Crète-Monee 0 : Les Warriors ont terminé la saison régulière avec une victoire convaincante. West a récolté 12 coups sûrs, deux chacun par Josh Howard, Conor Essenburg (triple, RBI) et Dominic Saso.

Danny Heise a disputé trois manches sans coup sûr sur le monticule, en en retirant trois et en marchant une.

SOFTBALL

Lincoln-Way Est 12, Downers Grove Sud 2 : Katie Stewart, une engagée du Texas, a aidé à propulser les Griffins avec un grand chelem, tandis qu’Averi Vander Woude était 3 en 3 avec trois bases volées.

Maddie Henry était 2 en 3 avec un coup de circuit et deux points produits.

Lockport 14, Canton-Uni 9 : Au Moline Invitational, les Porters ont marqué quatre buts en quatrième manche et cinq en cinquième pour remporter la victoire.

Brooke Keltner était 4 en 5 avec trois doubles et cinq points produits pour alimenter l’attaque, tandis que Kylie Ryan était 3 en 4.

Lockport 8, Moline 7 (8 auberge) : Au Moline Invitational, les Porters ont marqué deux fois en début de huitième et ont tenu bon pour la victoire.

Brooke Keltner a réussi deux circuits, tandis que Sarah Viar a réussi un circuit parmi ses trois coups sûrs. Kelcie McGraw a travaillé cinq manches de relève pour la victoire, en retirant 12.

Geneseo 2, écluse 1 : Au Moline Invitational, les Porters ont battu les Maple Leafs 9-2, mais ont subi la défaite. Addison Foster, Payton Kryza et Morgan Spodarek ont ​​chacun réussi deux coups sûrs pour Lockport, tandis que Kelcie McGraw en a retiré 10.

Lincoln-Way West 8, Munster (Ind.) 7 : Les Warriors (20-11) ont remporté leur 20e victoire de l’année grâce à la performance 4 contre 4 de Molly Marquardt qui comprenait un doublé et un circuit.

Paige Seivert a frappé un circuit et a eu trois points produits, tandis que Reese Rourke était 2 en 4 avec un double. Av Murphy avait un double et un RBI, tandis qu’Olivia Calderone, Molly Finn et le lanceur gagnant Jess Noga avaient tous un RBI.

Antioche 5, Lincoln-Way Central 2 : Lisabella Dimitrijevic a réussi un circuit pour les Knights dans la défaite.

Fremd 6, Lincoln-Way Central 2 : Alexis Youngren a réussi un coup de circuit pour les Knights dans la défaite.

Downers Grove North 7, Providence Catholique 1 : Grace Golebiowski a réussi trois coups sûrs, dont un doublé, pour les Celtics lors de la défaite sans conférence, tandis qu’Annika Hannigan a réussi deux coups sûrs et Kailee O’Sullivan a doublé.

Streator Woodland 4, Dwight 0 : Megan Livingston a réussi deux coups sûrs pour Dwight lors de la défaite lors du match pour le titre régional de classe 1A à Dwight.

BASEBALL COLLÈGE JUNIOR

Joliet Junior College 10, Owens Community College 6 : À Joliet, les Wolves se sont améliorés à 39-23 cette saison et se sont qualifiés pour la Série mondiale de la Division III de la NJCAA à Greeneville, Tennessee, qui commence samedi.

Austin Schneider était 2 en 4 avec deux doubles et trois points produits pour JJC, tandis que le diplômé catholique de Providence Sebastian Biggs est allé 2 en 5 avec deux points produits. Jack Otis, un diplômé de Minooka, a lancé les quatre dernières manches pour la victoire.