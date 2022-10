Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 1er octobre

TINLEY PARK – Derrière un barrage de 50 as au service, l’équipe féminine de volley-ball de Joliet West a remporté la première place au tournoi de Tinley Park.

Les Tigers (18-6) sont allés 4-0 dans la journée et ont balayé tous leurs adversaires, battant Evergreen Park (25-21, 25-15), St. Laurence (25-19, 25-16), Brême (25 -8, 25-9) et Tinley Park (25-9, 25-8).

Ava Grevengoed a mené Joliet West avec 25 attaques décisives, 20 récupérations et huit as, tandis que Gabby Piazza a réalisé 19 attaques décisives et 10 as. Ashlyn Noon a récolté 26 passes et 11 as, tandis que Taylor Brenczewski a ajouté 30 passes, 9 récupérations et cinq as.

“En tant qu’équipe, nous avons eu 50 as”, a déclaré l’entraîneur de Joliet West, Chris Lincoln. “Les filles s’améliorent beaucoup et jouent à leur plein potentiel et y restent.”

Football garçons

Carmel 3, Académie catholique Joliet 1 : Les Hilltoppers ont pris les devants sur un but de Vincenzo Mazur, sur une passe décisive de Diego Rios, mais Carmel a marqué trois buts sans réponse pour remporter la victoire.

Lincoln-Way Central 4, Andrew 1 : Nico Espinoza a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives pour les Knights (9-5). Noah Anhalt et Jamison Stockrahm ont également marqué, tandis que Derrick Rafacz et Edward Rafacz ont chacun obtenu une passe décisive.

Lockport 4, Lincoln-Way East 1 : Les Porters ont remporté la victoire contre les Griffins alors que Sean Flannery a marqué les quatre buts.

Plano 4, Morris 2 : Morris a abandonné le match du tournoi Interstate Eight Conference.

Cross-country

Invitation du comté de LaSalle : Seneca a terminé deuxième chez les filles et la coureuse irlandaise Evelyn O’Connor a remporté le titre individuel avec un temps de 18: 10,01, plus d’une minute devant la deuxième. Elle a été suivie par Gracie Steffes (5e, 20:22.0), Natalie Misener (neuvième, 21:17.8), Keeli Pumphrey (13e, 22:22.8) et Ruthie Steffes (17e, 22:56.2).

Chez les garçons, le temps d’Austin Aldridge de 16:06.3 a mené les Fighting Irish (48) au titre par équipe, avec son coéquipier Chris Poyner (6e, 17:08.7), Logan Pasakarnis (11e, 18:16.9), Calvin Maierhofer ( 14e, 19:07.9), Nate Sprinkel (15e, 19:10.0) et Jaxson Finch (18e, 19:25.2) ont également terminé dans le top 20.