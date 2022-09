Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 17 septembre

L’équipe féminine de volley-ball de Lincoln-Way Central a battu son rival du district Lincoln-Way West 22-25, 25-14, 15-13, lors du match de championnat de l’Oak Lawn Invitational samedi. Plus tôt dans la journée, les Knights ont battu Providence Catholic en demi-finale. En jeu de poule, Lincoln-Way Central a battu Portage, Bremen et Richards pour atteindre la tranche d’or.

Kiera King et Madelyn Frieberg ont été élues dans l’équipe de tous les tournois, King étant nommé MVP. King a terminé le tournoi avec 30 attaques décisives, 36 passes décisives, 15 récupérations, cinq blocs et deux as, tandis que Frieberg a récolté 22 récupérations et trois as. Mia Mattingly a réussi 25 attaques décisives et huit blocs, tandis qu’Alyssa Teske a obtenu 26 attaques décisives, 59 passes décisives, 18 récupérations, quatre blocs et quatre as et Abi Burton a réussi 16 attaques décisives, sept récupérations et trois blocs.

VOLLEY FILLE

Invitation de la forêt de chênes : L’équipe féminine de volley-ball de Morris est allée 4-0 pour remporter le titre, prolongeant sa séquence de victoires à 11 dans le processus. Morris a battu DePaul Prep en deux sets dans le match pour le titre et a porté son record à 16-3.

Tournoi de Glenbard Ouest : Joliet West a terminé cinquième du tournoi. Les Tigers (12-6) ont battu Fremd et Glenbard South, perdu contre St. Francis, puis ont de nouveau battu Schaumburg et Fremd. Ava Grevengoed a réussi 48 attaques décisives, 22 récupérations et 15 as pour West, tandis que Gabby Piazza a réussi 36 attaques décisives, 19 récupérations et six as, et Ashlyn Noon a récolté 76 passes décisives, 22 récupérations et sept as.

Classique de Wheaton : Lincoln-Way East est allé 1-2 dans le jeu Gold Bracket et a pris la quatrième place. Les Griffins (12-3) ont battu St. Charles North, puis ont perdu contre Benet Academy et Marist. Ava Nepkin a été nommée dans l’équipe de tous les tournois.

Plainfield North a terminé sixième du tournoi à 24 équipes. Lauren Jansen a été nommée tout-tournoi pour les Tigers.

Bolingbrook 25-20-25, Montini 19-25-22 : Madison Shroba a mené les Raiders (17-3) avec 19 attaques décisives et six as, tandis que Cydney Anderson a réussi 15 attaques décisives et un bloc. Sarah Harvey a récolté 20 passes décisives et 12 récupérations, Olivia Vaughn a obtenu 15 passes décisives et Kate Mottlow a livré 19 récupérations.

CROSS-COUNTRY FILLES

Invitation de vol Minooka : Minooka a remporté le championnat avec 18 points, un devant Lyons Township. Lockport (61) a terminé neuvième et Joliet Central (70) 10e.

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Invitation de vol Minooka : Maine South a remporté le titre par équipe avec 22 points, Yorkville prenant la deuxième place avec 31. Minooka (40) a terminé sixième, Lincoln-Way Central (50) a terminé huitième et Plainfield North (64) a terminé 10e.

FOOTBALL GARÇONS

Lincoln-Way West 1, Downers Grove North 0 : Les Warriors ont remporté leur dernier match du tournoi Plainfield Classic. Les Warriors avaient une fiche de 1-1-2 pour le tournoi et passent à 5-3-2 cette saison.