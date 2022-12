Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 17 décembre

HINSDALE – Une formation solide de haut en bas a aidé l’équipe de lutte de la Joliet Catholic Academy à remporter le championnat samedi lors du 56e Rex Whitlach Invitational annuel. Les Hilltoppers ont terminé l’épreuve à 25 équipes avec 250 points, dépassant facilement le total de 165,5 du finaliste Warren. Lincoln-Way West a terminé sixième avec 145,5 points, tandis que Lemont (87,5) a terminé 14e et Minooka (86,5) a terminé 15e.

Dillan Johnson de JCA a dominé le peloton de 285 livres, enregistrant une épingle dans ses quatre matchs en route vers le championnat. Son coéquipier Gylon Sims est également allé 4-0 en remportant le titre de 120 livres, tout comme Mason Alessio pour remporter le titre à 160.

Noah Avina (106), Jason Hampton (113), Luke Hamiti (145) et Hunter Powell (220), tandis que Nico Ronchetti (182) a terminé sixième, Nolan Vogel (132) et Jake Hamiti (138) ont terminé deuxièmes pour JCA. septième, et Aurelio Munoz (126) a terminé huitième.

Lincoln-Way West a été mené par le titre de Jase Salin à 126, tandis que Nate Elstner (182) et Anthony Sherman (195) ont chacun pris la quatrième place. Carter Guzman a terminé cinquième à 132 pour les Warriors, tandis que Carter DeBenedetto (106) a terminé sixième, Jacob Siwinski (120) a terminé septième et Hunter Anderson (113) et Tyler Mansker (145) ont terminé huitièmes.

Pour Lemont, Nathan Wrublik a terminé deuxième à 182, Carter Mikolajcza (120) et Alex Pasquale (285) ont terminé troisièmes et Johnny O’Connor (145) a pris la cinquième place.

Minooka a obtenu une quatrième place de Cale Stonisch à 138, tandis que Damien Flores (120), Dominic Schiavone (132) et Elijah Munoz (152) étaient sixièmes, Hunter Coons (195) était septième et Lukas Shipla (182) était huitième. .

Invitation Robert E. Porter : Joliet West a remporté le championnat de l’épreuve à 21 équipes. Les Tigers ont obtenu la première place de Carson Weber à 126, secondes de Marcus Godfrey (138), Austin Perella (145), Gavin Garcia (160), Reid Hogan (170), Jovon Johnson (195), Tyler Koulis (220 ), et Wyatt Schmitt (285), une troisième place de Colin Flynn (132) et une cinquième place de Marquell Godfrey (126).

Invitation Raptor : À Rich Township, Romeoville a terminé troisième de l’épreuve à 14 équipes. Brian Farley a remporté le titre à 113 pour les Spartans, tandis que Savion Essiet a terminé deuxième à 106. Bryson McDonald a terminé quatrième à 120, Kaden McShaw a terminé troisième à 138, Mason Gougis a terminé deuxième à 170 et Johnathan Espinoza-Luna a terminé quatrième à 220.

BASKET GARÇONS

Joliet West 83, Neenah (Wisc.) 70 : Les Tigers (9-2) ont remporté le championnat à Madison, Wisconsin, derrière 24 points de Jeremy Fears, 21 de Jeremiah Fears, 16 de Justus McNair et 10 de Matthew Moore.

Plainfield Nord 71, Sycamore 41 : Donovan Collins et Evan Czarnik ont ​​chacun marqué 14 points pour mener les Tigers (7-4) à la victoire hors conférence, tandis que Jeffrey Fleming en a ajouté 12.

21e siècle (IN) 81, Bolingbrook 77 : Au Chicagoland Coaches United Shootout au Triton College, Mekhi Cooper a mené Bolingbrook (6-3) avec 25 points, tandis que Keon Alexander a récolté 16 points et huit rebonds.

Gardner-South Wilmington 56, Ridgeview 52 : Cale Halpin a mené les Panthers (6-5) avec 19 points lors de la victoire hors conférence, tandis que Bennet Grant avait 18 points et Gabe Matteson en a marqué 11.

BASKET FILLES

Mariste 65, Plainfield Est 61 : Les Bengals (8-3) ont abandonné le match hors conférence malgré les 29 points de Jocelyn Trotter. Lexi Sepulveda a ajouté 14 points pour East, tandis que Nia Wilkerson en a ajouté 12.

Herscher 42, Coal City 39 : Audrey Cooper a mené Coal City (8-3, 3-2) avec 10 points dans la défaite de l’Illinois Central Eight. Abby Gagliado a marqué neuf points, tandis que Makenzie Henline a récolté sept points et 10 rebonds en tête de l’équipe.

Minooka 44, Aurore Ouest 38 : Les Indiens (3-8, 3-2) ont remporté la victoire de la conférence Southwest Prairie vendredi soir alors que Makenzie Brass menait avec 15 points. La recrue Madelyn Kiper a marqué huit points, tandis que Kennedi Brass en a ajouté sept.