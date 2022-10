Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 15 octobre

LOCKPORT – Les coéquipiers de Plainfield North Jessica Kovalcik et Santoshi Yadagiri, tous deux de deuxième année, ont terminé 1-2 dans la compétition en simple à la section de tennis de classe 2A Lockport et se sont qualifiés pour le tournoi d’État. Le duo a aidé à mener les Tigers à la deuxième place avec 24 points, derrière le total de 29 du champion de section Neuqua Valley.

Yadagiri était le seul joueur à avoir remporté un match contre Kovalcik. Kovalcik a battu Yadagiri 6-1, 6-1 dans le match pour le titre, mais a remporté ses trois autres matchs dans la section, 6-0, 6-0.

L’équipe de double de Lockport composée des juniors Martyna Kalinowska et Breanne Schultz et l’équipe de double de Plainfield North composée de la senior Isabella Wallin et de la deuxième Thea Salcedo ont également progressé. Kalinowska et Schultz ont battu Wallin et Salcedo 6-2, 6-2 dans le match pour la troisième place.

À la section de l’Académie catholique de Joliet de classe 1A, la JCA a terminé deuxième avec 19 points, derrière le total de 28 victoires de l’Académie de Nazareth. d’Ally McCarthy et Callie Streitz (3e) et l’équipe de double Lemont d’Abbey Lakickas et Emma Manthey.

À la section de classe 1A d’Ottawa, les joueuses de simple Abby Stiles de Coal City (3e) et Gretchen Zarbock (4e) se sont qualifiées pour le tournoi d’État.

Cross-country

Conférence rouge de la banlieue sud-ouest: Lincoln-Way Central a remporté le championnat masculin avec 38 points. Ethan Hoff (3e), Devin Smith (6e), Evan Jensen (8e) et Leo Grzeiak (9e) ont remporté les honneurs du Top 10 All-Conference pour les Knights.

Réunion de la Conférence Interstate Eight : À Sandwich, l’équipe féminine de Morris a remporté le titre par équipe avec 34 points pour son deuxième championnat consécutif. Joy Dudley a remporté la première place au classement général pour Morris, tandis que Jadyn Bertram, Kensi Martin et Danica Martin ont remporté les honneurs de toutes les conférences. Dans la course des garçons, Kaden Welch et Nik Hovious ont été nommés toutes conférences pour Morris.

Volley-ball

Blocktoberfest : Bolingbrook a terminé troisième de l’événement. Après une fiche de 2-0 vendredi, les Raiders ont vaincu Genoa-Kingston 13-25, 25-18, 15-12, perdu contre Plainfield North, 25-20, 25-22, et battu Whitney Young 25-17, 25-19. Bolingbrook (28-4) a été mené dans le tournoi par Madison Shroba (26 éliminations, 5 as, 15 récupérations), Cydney Anderson (23 éliminations, 5 blocs), Sarah Harvey (36 passes, 3 as, 24 récupérations, 3 blocs) , et Olivia Vaughn (19 passes décisives, 14 récupérations).

Tournoi des chevaliers d’automne : Lincoln-Way East (28-5) a terminé deuxième du tournoi, abandonnant le match pour le titre à Willowbrook. Ava Nepkin a réussi sept attaques décisives pour mener les Griffins (28-5), tandis que Grace Poynton a récolté 14 passes décisives et Lexi Byas a récolté 20 récupérations.

Lincoln-Way Central (25-9) a terminé troisième du tournoi. Les Knights ont battu Crete-Monee, Romeoville et Marian Catholic avant de perdre contre Lincoln-Way East en demi-finale et de battre Lockport lors de leur match pour la troisième place. Alyssa Teske (21 attaques décisives, 4 as, 72 passes décisives, 21 récupérations, 5 blocs) a été nommée dans l’équipe de tous les tournois, tandis que Mia Mattingly a ajouté 31 attaques décisives et huit blocs.

Lockport (22-8) a terminé quatrième. Dans le match pour la troisième place contre Lincoln-Way Central, Grace Juergens a mené les Porters avec 13 attaques décisives), tandis que Kylee Schurig a obtenu 12 attaques décisives), Lainey Green a obtenu 24 passes décisives et Payton Malinoski a obtenu 13 récupérations.

Tournoi de Plainfield Central : Minooka est allé 2-3 dans le tournoi. Les meneurs des Indiens (13-19) étaient Kennedi Brass avec 48 récupérations et cinq as et Lily King avec 25 attaques décisives, 28 passes, huit as et 24 récupérations.

Football garçons

Morris 3, Ottawa 2 : La tête de série n ° 8 Morris a remporté la victoire dans la classe 2A Laalle-Pérou régional et s’est qualifiée pour affronter la deuxième tête de série Orion lundi.

Peotone 2, Grant Park 0 : Les Blue Devils ont remporté la classe 1A Coal City Regional et se sont avancés pour affronter Chicago Soto lundi dans la section Manteno.