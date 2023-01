Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 14 janvier

AURORA – L’équipe de quilles masculine de Lincoln-Way West a remporté le championnat au Oswego East Regional, qui s’est tenu à Parkside Lanes.

Les Warriors ont terminé avec un total de 6 228, dépassant le score du finaliste Sandburg de 6 106. Lockport (6 090) a terminé troisième et Lincoln-Way Central (5 811) a terminé quatrième. Les quatre meilleures équipes se qualifieront pour la section Plainfield North de la semaine prochaine.

Le meilleur buteur de West était Jake Bogda avec un total de 1 344 en six matchs, suivi de Nick Staniszewski (1 292), Jacob Schram (1 287) et Tyler Richter (1 129). Cole Munn (599) et Tristan Kurth (577) ont chacun joué trois matchs pour les Warriors. Le score de Schram comprenait un match parfait.

Trevor Anifer de Lemont a été le champion individuel avec un score de 1 458. Les 10 meilleurs quilleurs qui ne faisaient pas partie des équipes de qualification accèdent également à la section Plainfield North. Les quilleurs de la région dans cette catégorie étaient Guy Carbonaro de Romeoville (1304), Jacob Chavez de Plainfield Central (1287), Krys Baker de Plainfield Central (1262), Nick Allocco de Plainfield Central (1191) et Joshua Madeja de Romeoville (1180). Chavez vient de rater une partie parfaite avec un 299.

Régional La Salle-Pérou : Minooka (5 909) a terminé deuxième du champion Yorkville (6 006), tandis que Joliet West (5 870) a terminé troisième et s’est également qualifiée pour la section nord de Plainfield. Zach Kunkle (1 242), DJ SIngleton (1 203) et Nathan Zola (1 196) ont mené Minooka. Pour Joliet West, les leaders comprenaient Avram Savage (1 263) et Tyler McDonald (1 182).

Les qualifiés individuels étaient Xavier Hughes, Robert Churchill, Zach Riley et Garrett Johnson de Joliet Central, Jacob Vilcek de Plainfield South et Victor Poulos de Reed-Custer.

Basket-ball garçons

Metea Valley 52, Joliet Central 47 : Au tournoi Wheaton-Warrenville South MLK, Zion Kostyra a mené les Steelmen (5-14) avec 13 points et JayLin Murphy en a marqué 12.

Providence Catholique 48, Sandwich 27 : Seth Cheney a mené les Celtics (7-12) avec 18 points dans la victoire hors conférence, tandis que Kyle Lipke en a ajouté huit.

Peotone 47, Westmont 37 : Miles Heflin a mené les Blue Devils (10-8) avec 22 points et 10 rebonds, tandis que Lucas Gesswein a récolté 12 points et cinq rebonds.

Dwight 49, Herscher 33 : Wyatt Thompson a récolté 24 points, un sommet pour les Trojans (9-12), tandis que Conner Telford en a marqué 11.

Basket filles

Joliet West 68, Sycamore 58 : Au Coach Kipp Hoopfest à Montini, Destiny McNair a livré 15 points, 10 rebonds, cinq interceptions et quatre passes décisives pour les Tigers (12-8), tandis que Makalya Chism avait une tête d’équipe de 17 points. Maziah Shelton avait 13 points à faire avec ses 11 rebonds, le record de l’équipe, tandis que Brooke Schwall a ajouté 10 points.

Lincoln-Way Central 48, Saint-Charles Est 45 : Lors du match d’ouverture du tournoi DeKalb MLK, Keira Hunt a mené les Knights (13-8) avec 13 points, tandis qu’Azyah Newson-Cole et Gracen Gehrke en ont chacun marqué 11 et Gianna Amadio en a ajouté neuf.

Lutte des garçons

Invitation Geneseo : La Joliet Catholic Academy a remporté l’épreuve à 23 équipes avec un total de 311,5 points, bien devant le total de 201,0 de Cedar Rapids Prairie (Iowa). Les champions individuels des Hilltoppers étaient Jason Hampton (113), Gylon Sims (120), Mason Alessio (160), Zach Pomatto (195) et Dillan Johnson (285). Hunter Powell (220) a terminé deuxième, tout comme Nico Ronchetti (182).

Comète classique : À Reed-Custer, Seneca s’est classé deuxième en équipe avec 170 points dans l’épreuve à 23 équipes derrière la classe 3A Bradley-Bourbonnais. Clifton Central a terminé troisième avec 145,5 points et Reed-Custer a terminé quatrième avec 143,5. Pour Seneca, Nate Othon a été le champion à 145, tandis qu’Asher Hamby (160) a pris la deuxième place, Ethan Othon (113) et Chris Peura (195) ont terminé troisièmes, Collin Wright (170) a pris la quatrième place et Nick Grant (132) a terminé cinquième. .

Lutte des filles

Oswego East Invitational : Le canton de Joliet a pris la première place lors de l’événement à 17 équipes.

Les titres individuels capturés pour Joliet étaient Chloe Wong, Elaina Paramo, Alex Rosas, Katie Pyska et Nydia Martinez. Briahna Klobnak et Anaya Aguirre ont pris la troisième place. Kassie Ruiz a pris la quatrième place, tandis qu’Emma Schmismann, Veronica Klobnak et Alexa Latham ont chacune pris la cinquième place.