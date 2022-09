TINLEY PARK – Lors du premier Barb Walaszek Invitational à Andrew, Lockport a pris la deuxième place.

Les Porters sont allés 3-0 en match de poule vendredi, battant Marian Catholic 24-26, 25-20, 17-15; Parc Evergreen, 25-18, 25-9 ; et André, 25-21, 25-18. Dans le match Andrew, les Porters (12-3) étaient menés par Grace Juergens (6 attaques décisives), Abby O’Sullivan (13 passes) et Meg Consigny (12 récupérations).

Lockport a ensuite battu St. Laurence, 26-24, 25-22 en demi-finale samedi avant de tomber contre Barrington, l’équipe classée n ° 3 de l’État, 16-25, 25-17, 25-17, dans le titre match. Dans le match pour le titre, Juergens a réussi neuf attaques décisives, Lainey Green a obtenu 16 passes décisives et Cosigny a récolté 15 récupérations.

Volley-ball

Quad Lyon : Bolingbrook est allé 3-0, battant Sandburg 26-24, 25-21, Normal Community 25-18, 25-20 et Lyon 28-26, 25-23. Madison Shroba a mené les Raiders (14-3) avec 36 attaques décisives, 13 récupérations et un as, tandis que Sarah Harvey a récolté 34 passes, 21 récupérations et huit as. Cydney Anderson a réussi 24 attaques décisives et trois blocs et Olivia Vaughn a obtenu 26 passes décisives.

Cross-country filles

Premier à l’arrivée : Au Detweiler Park de Peoria, Minooka a terminé cinquième sur 32 équipes. Les Indians étaient menées par Ella McCollom, qui a terminé septième avec un temps de 18_04. Les autres buteurs de Minooka étaient Gabby Kics (18e, 18h37), Maya Ledesma (20e, 18h39), Liana Blount (58e, 19h30) et Taya Gummerson (77e, 19h44). Morris a terminé 11e, rythmé par Joy Dudley (33e, 19:23), Makensi Martin (44e, 19:32), Danica Martin (56e, 19:49), Jadyn Bertram (70e, 20:08) et Leah Ortiz (170e , 22h00). Seneca a terminé 13e, menée par Evelyn O’Connor (17e, 18:36), Ashley Alsvig (41e, 19:53), Lily Mueller (113e, 21:52), Gracie Steffes (115e, 21:53) et Natalie Misener (156e, 22:54). Lockport a terminé 14e. Les buteuses de Porter étaient Kayla Shea (66e, 19:36), Hannah Miller (81e, 19:47), Lexi Shea (103e, 20:09), Sydney Fontaine (128e, 20:41) et Elizabeth Berg (170e, 21 :38).

Invitation Steelmen : Au parc communautaire de Channahon, Lincoln-Way West a terminé cinquième. Les Warriors étaient menés par Annie Pinciak qui a terminé 11e. Chloe Miller et Makenna Zitkus ont également terminé dans le top 30.

Cross-country garçons

Premier à l’arrivée : Au parc Detwieler de Peoria, Plainfield South a terminé premier sur 37 équipes avec 48 points. Camyn Viger de South a été le grand vainqueur avec un temps de 14:22.8, tandis que son coéquipier Ethan Reynoso a terminé septième en 14:51.2. Dylan Maloney (8e, 14:51.8), BJ Sorg (11e, 15:04.0) et Gavin Borger (21e, 15:21.3) ont complété le score de Cougar. Plainfield North a terminé quatrième avec un score de 158, mené par Oliver Burns (12e, 15:06.5), Ryan Tracey (16e, 15:11.0), Owen Stahl (36e, 15:41.0), Quinn Davis (42e, 15:48.0 ) et Easton Miller (47e, 15:52.6). Minooka a pris la 11e place avec un total de 376. Les Indiens étaient menés par Zack Balzer (quatrième, 14:42), Hayden Host (66e, 16:07), Nick Paugys (77e, 16:13), Ben Resar (116e, 16 :41), et Caleb Kies (123e, 16:45).

Football garçons

Plainfield North Classic : Les scores du premier jour du tournoi samedi étaient Lincoln-Way East 1, Wheaton North 0; Bolingbrook 3, vallée Waubonsie 0; Lincoln-Way West 1, Soto 1 ; Sandburg 3, Oswego 0; Plainfield Nord 10, Joliet Centre 2; Est Aurora 7, Plainfield Sud 0 ; Oswego Est 6, Downers Grove Nord 1.

Minooka 3, Rockford Jefferson 1 : Eli Avalos, Kevyn Garcia et Diego Escobedo ont tous marqué sans aide pour les Indiens (4-5), tandis qu’Ethan Kimbarovsky a effectué cinq arrêts dans le but.

Morris 9, ruisseau Indian 0 : Morris a remporté la victoire hors conférence à domicile.