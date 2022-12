Le tour d’horizon des sports Herald-News du samedi 10 décembre

Deux équipes de basket-ball de garçons de la région ont affronté les clubs Red-West de la Chicago Public League lors de la Team Rose Shootout et sont reparties victorieuses.

Lincoln-Way East (7-1) a obtenu 24 points de George Bellevue et 17 de Tylon Tolliver pour vaincre Westinghouse 63-51. Pendant ce temps, Lemont (9-0) est resté invaincu avec une victoire de 60-51 sur Lane alors que Rokas Castillo a marqué 21 points et Matas Castillo en a ajouté 15.

Basket-ball garçons

Lincoln-Way West 69, Homewood-Flossmoor 67 (OT) : Eli Bach a frappé un but gagnant en prolongation pour pousser les Warriors (4-4) devant les Vikings. Tyler Gabriel a mené West avec 28 points, tandis que Bach et Jacob Bereza en ont chacun marqué 17.

Plainfield Nord 69, Normal Ouest 46 : Demir Ashiru a dirigé le Tigres (6-3) à la victoire hors conférence avec 17 points. Gerald Floyd a marqué 16 points pour North, tandis que Donovan Collins en a ajouté 10.

Roméoville 61, Lift for Life 53 : Meyoh Swansey a marqué 24 points pour accélérer le Spartiates (7-2) lors du Game Day Midwest Showdown à St. Louis. Troy Cicero, Jr. a marqué 17 points pour lui donner 1000 dans sa carrière combinée à Joliet Central et Romeoville.

Morris 56, Wilmington 54 : Après avoir mené 27-21 à la mi-temps, Morris a tiré 13 sur 18 du terrain en seconde période, dont 6 sur 10 à 3 points, pour enregistrer la victoire. Les étudiants de deuxième année Jack Wheeler et Brett Bounds ont chacun marqué 14 points, tandis que le senior Gage Phillips en a marqué 13 et le senior Ashton Yard en a eu 12.

Coal City 50, Manteno 47 : Cason Headley a mené Coal City (2-5, 1-2) à la victoire de l’Illinois Central Eight avec 29 points, tandis que Carter Garrelts en a marqué 12.

Reed-Custer 51, Lisle 48 : Jace Christian a dirigé le Comètes (3-0, 3-0) à la victoire de l’Illinois Central EIght avec 16 points, tandis que Jake McPherson en a marqué 12 et Wesley Shats en a ajouté 10.

Basket filles

Bolingbrook 63, Westfield (MI) Préparation 48 : Au Best of Michigan Shootout, les Raiders se sont améliorés à 10-0 avec la victoire. Yahaira Bueno a mené Bolingbrook avec 16 points, tandis que Persais Williams avait 15 points et 12 rebonds, Jasmine Jones avait 13 points et 11 rebonds et Angelina Smith avait 11 points et huit passes.

Lutte des garçons

Ironman jésuite de Walsh : À Walsh, Ohio, Brayden Thompson de Lockport a remporté le titre de 190 livres, tandis que Dillan Johnson de la Joliet Catholic Academy a remporté le championnat à 285.

Quad de Sandburg : Joliet West est allé 2-1 ce jour-là, battant Lemont et Stevenson et perdant contre Sandburg.

Lincoln-Way West 56, Bradley-Bourbonnais 18 : Les Warriors ont remporté la victoire vendredi soir. Carter Dibeneditto (106), Jesse Salin (126), Karter Guzman (132), Jimmy Slowik (160), Anthony Sherman (195), Nick Kavarious (220) et Michael Bylatis (285) ont tous enregistré des épingles pour West.

Invitation Rex Lewis : Morris a terminé 10e à l’événement Buffalo Grove. Tyler Semlar a terminé deuxième à 145, tandis qu’AJ Franzetti a terminé cinquième à 182.

Lutte des filles

Tournoi Pontiac Munch : Le canton de Joliet a terminé deuxième lors de l’événement de 40 équipes vendredi, tandis que Minooka a terminé quatrième. Sammie Griesen de Seneca est devenue la première fille à participer pour Seneca à un événement sanctionné par l’IHSA et a terminé quatrième à 130 livres.