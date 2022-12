Le tour d’horizon des sports Herald-News du mercredi 7 décembre 2022

Mekhi Cooper a marqué 22 points et DJ Strong en a ajouté 14 alors que Bolingbrook a battu Waubonsie Valley 72-69, invaincu auparavant, mercredi soir lors d’un match hors conférence à Bolingbrook.

Les Raiders ont survécu à un 3 points manqué au buzzer qui aurait forcé les prolongations. Josh Aniceto et Kyan Berry-Johnson ont joué un rôle important dans la victoire de Bolingbrook (5-1).

Lincoln-Way West 66, Addison Trail 52 : À New Lenox, une attaque de score équilibrée a soulevé les Warriors dans le concours hors conférence. Jacob Bereza a ouvert la voie avec 20 points, et Tyler Gabriel et Nathan Passas en ont ajouté 18 chacun pour West (3-4).

Basket Filles

Plano 46, Morris 40 : À Plano, les revirements en seconde période ont eu lieu à Morris lors du match de la Conférence Interstate 8. Landrie Callahan a mené Morris avec 16 points et 11 rebonds. Addison Stacy a ajouté 12 points pour aller avec trois interceptions pour Morris (6-5, 0-2 Interstate 8).

Dwight 43, Streator 28 : A Streator, les Troyens (3-5) ont mené du début à la fin rythmés par 12 points et 11 rebonds de Mikalah Bregin et 11 points et 10 rebonds de Ryan Bean.

Lutte des garçons

Lincoln-Way Est 40, Lincoln-Way Central 21 : À Frankfort, Noah Ciolkosz, Kaidge Richardson, Kevin Byrne, Connor Koehler, Jackson Zaeske, Zach LaMonto, Ari Zaeske, Caden O’Rourke et David Wuske ont remporté des victoires pour les Griffins lors de leur victoire à la SouthWest Suburban Conference. East s’est amélioré à 10-0 au total, 3-0 dans le SWSC.

Quilles de filles

Lockport 2 041, Andrew 1 890 : À Mokena, Paige Matiasek a eu un match de 246 matchs et une série de deux matchs de 460 pour les Porters. Morgan LiCausi a ajouté une série 427 pour Lockport.