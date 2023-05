Le tour d’horizon des sports Herald-News du mercredi 24 mai

Base-ball

Lockport 12, Joliet Central 2 (6 auberge) : À New Lenox, Joey Manzo de Lockport était occupé au marbre, faisant 4 en 4 avec trois points marqués et deux points produits pour mener les Porters à une victoire de la classe 4A Lincoln-Way Central Regional contre Joliet Central.

Manzo a réussi un simple au premier, un simple au deuxième, un circuit au quatrième et un simple au sixième. Jake Moerman est allé 2 en 3 avec cinq points produits et un point marqué et Caden Miller a produit deux points. Anthony Francone a inscrit trois coups sûrs.

Cal Korosa a remporté la victoire sur le monticule, en retirant six et n’accordant que quatre coups sûrs et un point en 4 2/3 manches.

Plainfield Central 10, Pékin 3 : À Pékin, les Knights ont remporté une victoire régionale de classe 4A à Pékin.

Plainfield Est 4, Naperville Central 1 : À Naperville, les Bengals, têtes de série n ° 16, ont éliminé les Redhawks n ° 2 lors de la demi-finale de la classe 4A de la région centrale de Naperville.

Plainfield Sud 8, Moline 3 : À Minooka, les Cougars ont remporté une victoire régionale de classe 4A Minooka.

Lincoln-Way East 10, Bloom 0 (5 auberge) : À Joliet, les Griffins ont gagné dans une classe 4A Joliet West Regional.

Downers Grove North 6, Bolingbrook 0 (6 auberge) : À Bolingbrook, les hôtes sont tombés dans l’action régionale de classe 4A Bolingbrook.

Chicago Christian 8, Reed-Custer 5 : À Joliet, les Comets ont échoué dans l’action de la section catholique Joliet de classe 2A.

Balle molle

Plainfield Nord 4, Plainfield Est 3 : À Yorkville, le match était à égalité à trois à l’approche de la septième manche lorsque Nat Lesnicki a frappé une mouche sac à pied pour donner aux Tigers une victoire régionale de classe 4A à Yorkville.

Providence 5, Kankakee 4 : À New Lenox, les Celtics se sont battus pour une victoire régionale de classe 3A Providence.

Herscher 9, Coal City 6 : À Pontiac, les Coalers se sont battus mais sont tombés en fin de match lors d’une action de classe 2A Pontiac Sectional.

Khloe Picard est allé 3 en 4 avec deux doubles, Mia Ferrias est allé 2 en 2 avec un double et deux points produits et Mackenzie Henline est allé 2 en 4 avec deux points produits.

Homewood-Flossmoor 11, Joliet West 7 : À Joliet, les hôtes ont perdu dans un match régional de classe 4A Joliet West.

Sandburg 6, Bolingbrook 4 : À Bolingbrook, les hôtes ont échoué dans une classe 4A Bolingbrook Regional.

Crosse filles

Lincoln-Way Central 23, Lockport 9 : À Frankfort, les Knights ont dominé pour gagner dans l’action de la section O’Fallon.