Le tour d’horizon des sports Herald-News du mercredi 23 novembre

À Seneca, les Seneca Fighting Irish se sont battus pour remporter une victoire de basket-ball des garçons du tournoi Seneca Turkey contre le Hall 73-44.

Braden Ellis a mené avec 13 points, et Paxton Giertz et Lane Provance ont combiné pour en ajouter 24.

Lincoln-Way West 67, Brême 33 : À Oak Lawn, Tyler Gabriel avait 16 points pour mener les Warriors à une victoire du tournoi Spartan-Ram Classic.

Eli Bach et Jacob Nereza ont récolté 14 points chacun.

Moment 62, Dwight 39 : Lors de la Route 17 Classic, Wyatt Thompson avait 25 points, mais les Troyens sont tombés.

Dawson Carr et Conner Telford ont combiné pour marquer 12 points.

TF Sud 66, Lincoln-Way Central 65 : À Bloom, Jack Barrett avait 28 points, mais les Knights (0-3) ont chuté au Marian Catholic Invitational.

Korey Cagnolatti avait 10 points, Ethan Vrabec en avait huit, Jack Novak en avait sept et Liam Arsich en a ajouté six.

BASKET FILLES

Lincoln-Way Central 61, Joliet Central 53 : À Joliet, Keira Hunt a récolté 19 points et quatre interceptions pour mener les Knights à une victoire hors conférence.

Azyah Newson-Cole a récolté 12 points et trois passes, et Gianna Amadio a récolté 10 points, cinq rebonds et quatre passes.

GARÇONS LUTTE

Lincoln-Way Central 52, Bolingbrook 24 : À Bolingbrook, les Chevaliers se sont battus et ont gagné dans l’action de la SouthWest Suburban Conference.

Michael Heimberg (106), Jalen Byrd (132), Evan Welsh (182) et Colin Welsh (285) ont tous remporté des victoires.

Lincoln-Way Central 58, Neuqua Valley 10 : À Bolingbrook, les Knights ont gagné en action hors conférence.