Le tour d’horizon des sports Herald-News du mercredi 21 septembre 2022

Le junior de Joliet West, Marcellus Mines, s’est enfui d’un talentueux Boilermaker Cross Country Invite mercredi dans le Bourbonnais.

Mines a couru la course en 15: 40,8, terminant près d’une minute devant le prochain coureur le plus proche. L’effort de Mines, combiné à une cinquième place du deuxième Julian Esquivel et à une huitième place du senior Daniel Orozco, a aidé les Tigers à terminer deuxième au classement par équipe avec 46 points. Bradley-Bourbonnais a remporté le titre par équipe avec 26 points.

Du côté des filles, West a placé cinq coureuses dans le top 10 pour remporter le titre par équipe avec 27 points. Avery Kittl, Keziah Russi, Asia Kocheva, Sydney Lukancic et Julietta Contreras ont porté les Tigers au titre par équipe. La première année de Peotone, Celeste Richards, a terminé troisième au classement général.

Football garçons

Nazareth 2, Joliet Catholique 1 : À Joliet, lors de la soirée senior des Hilltoppers, ils ont laissé tomber une décision d’un but contre les Roadrunners. JCA tombe à 3-9-1, 0-5 dans la Conférence catholique de la banlieue est.

La Salle-Pérou 2, Morris 1 : Au Pérou, dans un concours sur l’Interstate 8, les Cavaliers ont devancé Morris. Morris est tombé à 5-8, 2-3 dans l’Interstate 8.

Roméoville 7, Shepard 1 : À Palos Hills, les Spartans sont restés invaincus en renversant les Astros dans un match hors conférence. Romeoville s’est amélioré à 14-0-1.

Volley-ball féminin

Morris 2, Rochelle 1 : À Rochelle, après une défaite difficile en trois matchs contre Kaneland mardi, Morris a rebondi avec une victoire en trois sets à Rochelle dans l’Interstate 8, 25-20, 20-25, 25-21. Morris s’est amélioré à 17-4, 4-1 en conférence.

Oswego Est 2, écluse 1 : À Oswego, Meg Consigny a réussi 10 attaques décisives alors que les Porters ont chuté en trois, 26-24, 22-25, 25-23. Abby O’Sullivan a récolté 17 passes et Payton Malinowski a ajouté 17 récupérations pour Lockport (15-4).