Le tour d’horizon des sports Herald-News du mercredi 21 décembre 2022

L’entraîneur-chef de Seneca, Brian Holman, l’a mieux compris après le concours Lady Irish à Serena mercredi soir; “Serena est un endroit difficile à jouer et ils ont été très bien entraînés et bien préparés.” Seneca s’est avéré plus coriace puisqu’il a survécu à Serena 37-36. Alyssa Zellers a ouvert la voie avec 12 points pour Seneca (10-4), dont une paire de trois points en deuxième mi-temps.

Basket-ball garçons

Reed-Custer 54, Gardner-South Wilmington 38 : À Gardner, le RC s’est amélioré à 7-1 avec la victoire hors conférence contre les Panthers. Cale Halpin avait 19 points pour mener GSW (7-6).

Basket Filles

Morris 28, Strator 17 : À Ottawa, le junior Brooklyn Lind était partout pour Morris au Tournoi des Fêtes d’Ottawa. Elle a mené Morris en marquant avec 11 points et a contribué avec des interceptions et des rebonds clés. Morris s’est amélioré à 7-11 au total.

Minooka 47, Downers Grove Sud 46 : À Downers Grove, Minooka a remporté le concours hors conférence contre les Mustangs. Les Indiens se sont améliorés à 4-8.

Gardner-South Wilmington 60, Manteno 53 : À Manteno, un mois après avoir perdu contre Manteno par 34, les Panthers et Addy Fair ont largement rebondi. Fair, seulement un junior, a éclipsé la barre des 1 000 points en carrière avec une performance époustouflante de 37 points. GSW s’est amélioré à 6-10 sur la saison.

Lutte des garçons

L’Académie catholique de Joliet remporte le quad : À Joliet, les Hilltoppers les mieux classés ont participé à une rencontre quadrangulaire mercredi. JCA a battu Carmel Catholic 78-6 et a renversé St. Patrick 68-3 pour passer à 3-0 en double cette saison.