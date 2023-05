Le tour d’horizon des sports Herald-News du mercredi 17 mai 2023

Bolingbrook et Plainfield North seront bien représentés à la rencontre d’État la semaine prochaine. Bolingbrook a qualifié trois relais – les 4×100 mètres, 4×400 et 4×800 – et a eu deux qualifications individuelles à la classe 3A Plainfield North Sectional mercredi.

Ifechukwu Inoma a remporté le 400 mètres et Hussein Almousawi s’est qualifié au 800 dans une course qui a vu neuf coureurs se qualifier pour le week-end prochain.

Plainfield North a qualifié les relais 4×800 et 4×400 et a obtenu des places individuelles de Demir Ashiru au 300 haies, Keith Cyracus au saut en longueur, Oliver Burns et Quinn Davis au 3200 et Nik Cardillo et Kwam Amoo-Otoo au triple saut.

Quentin Peterson s’est qualifié dans les 110 haies et 300 haies et a couru sur le relais 4×200 de Lemont.

Plainfield East a qualifié le relais 4×200, ainsi qu’Ehi Ogbomo au saut en longueur et au triple saut.

Sectionnel Kankakee de classe 2A : À Kankakee, Providence Catholic a avancé un relais et cinq qualifications individuelles pour la rencontre d’État de la semaine prochaine à Eastern Illinois. Luke Leverett a remporté les 100 et 200 m et a couru avec Joe Baumhardt, Jude Horak et Jack Tess dans le relais 4×200 des Celtics. Mason Straight a remporté le saut à la perche et son coéquipier Matthew Velasquez a également fait la marque de qualification.

Adrian Washington s’est qualifié dans quatre épreuves pour Joliet Catholic – le 100 m, le saut en longueur et les relais 4×100 et 4×200. HJ Grigsby s’est mérité une place dans l’État du saut en longueur et du saut en hauteur avec deux relais.

Collin Dames de Coal City a remporté le disque pour se qualifier pour l’État.

Sectionnel Seneca de classe 1A : À Seneca, l’Irlandais hôte a terminé deuxième dans la course par équipe et a qualifié cinq individus. Sam Churchill a remporté le saut à la perche, Chris Poyner a remporté le 400, Nathan Grant a remporté les honneurs au saut en hauteur et Collin Wright a remporté le saut en longueur. Alex Bogner-Caldwell s’est qualifié au lancer du poids pour Seneca.

Danny Kuban a remporté le 300 m haies et s’est qualifié au saut à la perche pour Reed-Custer. Jahvonne Rolle s’est qualifiée au disque pour Peotone, et Wilmington a qualifié son relais 4×400 pour l’état.

Sectionnel Geneseo Classe 2A : À Geneseo, Morris a qualifié trois personnes pour la rencontre d’État du week-end prochain. Noah Smith a remporté le 300 haies et s’est qualifié dans le 110 haies hautes. Kaden Welch a réussi le 1600 et Broc Grogan a remporté le saut en longueur pour Morris.

Base-ball

Reed-Custer 15, Beecher 0 (4 auberge) : Lors de la classe 2A Manteno Regional, Joe Stellano a affronté deux au-dessus du minimum dans un match sans coup sûr de quatre manches pour les Comets en demi-finale régionale. Joe Bembenek a réussi trois coups sûrs et a produit trois points, et Cole Goodwin a également obtenu trois points produits pour RC (22-7). Colin et Connor Esparza et Jake McPherson ont chacun frappé une paire de points pour les Comets, qui affronteront le vainqueur de Manteno et Bishop McNamara lors de la finale régionale de samedi.

Lemont 12, Argo 1 (5 auberge) : Au Summit, Lemont a marqué à chaque manche sauf une dans sa déroute des Argonauts dans un match de la South Suburban Conference. Brandon Johnson, Conor Murray et Joe Pender ont chacun réalisé une paire de points alors que Lemont (26-6, 18-0 SSC) a terminé le jeu de conférence invaincu.

Morris 5, Strator 2 : À Streator, Brett Bounds et Jack Wheeler se sont associés pour en retirer sept pour mener Morris dans un match hors conférence. Au marbre, AJ Zweeres a réussi trois coups sûrs, et Griffin Zweeres et Will Knapp ont chacun réussi deux coups sûrs pour Morris (25-4).

Lincoln-Way East 8, Homewood-Flossmoor 5 : À Frankfort, les Griffins ont pris leur revanche sur les Vikings pour une défaite d’un point plus tôt dans la semaine en marquant tôt et en ne regardant jamais en arrière dans une victoire de la SouthWest Suburban Conference. John Connors a eu trois points produits et Matt Hudik en a produit deux pour East (26-7, 11-2).

balle-molle

Sénèque 4, Peotone 1 : Au Class 2A Coal City Regional, Tessa Krull a été intouchable pour les Irlandais lors de la demi-finale régionale contre les Blue Devils. Elle en a retiré 13 sur des prises et a dispersé sept coups sûrs alors que Seneca (23-8-1) se qualifiait pour la finale régionale de vendredi contre les hôtes Coalers. Neely Hougas a réussi un circuit, et Kennedy Hartwig et Camryn Stecken ont également eu des points produits pour les Irlandais.

Streator-Woodland 16, Gardner-South Wilmington 0 (4 auberge) : Au régional de classe 1A de Dwight, les Warriors, troisième tête de série, ont tenu les Panthers à un coup sûr. Kayla Scheuber a réussi un simple pour G-SW (5-11).

Joliet Ouest 5, Plainfield Sud 0 : À Joliet, Madison Jadron a lancé un blanchissage de deux coups sûrs alors que les Tigers terminaient le jeu dans la Conférence du sud-ouest des Prairies. Jadron, Hope Hughes, Mackenzie Farkas et Shelby Fraser ont eu des points produits pour West (14-12, 10-4).

Oswego Est 10, Plainfield Nord 3 : À Owego, Alex Sikora a doublé et a réalisé deux points pour les Tigers lors du concours SPC. Giana Winge a réalisé un doublé RBI pour North (16-13, 9-7).

Plainfield Est 11, Roméoville 3 : À Romeoville, la grosse batte de Lauren Brock a mené les Bengals à la victoire du SPC, alors que ses deux coups sûrs et ses trois points produits ont ouvert la voie à East (14-14, 8-8). La senior Amber Necas a lancé un match complet, en retirant huit pour les Bengals. Delaney Giacomo a réussi deux coups sûrs, dont un doublé, et a frappé en deux points pour les Spartiates (5-18, 3-12).

Minooka 6, Aurore Ouest 2 : À Minooka, Gracie Anderson a réussi un circuit de trois points en première manche pour mener les Indiens à la victoire du SPC. Kara Haacke a produit deux points et Taylor Mackin en a retiré six pour Minooka (17-15, 9-5).

Lockport 4, Joliet Catholique 3 : À Lockport, le simple RBI de Morgan Spadarek en fin de septième a ramené Mikayla Cvitanovich à la maison avec le point gagnant pour compléter un retour en trois points pour les Porters. Peyton Kryza a commencé le retour avec un simple RBI, et Brooke Keltner a ajouté un simple RBI pour égaliser trois lancers plus tard. Kelcie McGraw a retiré 11 prises pour mener Lockport (25-6).

Camryn Kinsella a frappé dans une paire de points et Addie Fanter a réussi un circuit pour JCA (20-10).

Morris 5, LaSalle-Pérou 4 : À Morris, Kylee Claypool a choisi Addison Stacy à domicile en fin de septième pour donner à Morris la victoire. Ella Davis a remporté la victoire, en retirant quatre buts, et Alyssa Jepson a triplé et a produit deux points pour Morris (22-11, 9-5 en I8).

Football Filles

Stéator 2, Morris 0 : Au Class 2A Streator Regional, les Bulldogs hôtes ont terminé la saison de Morris avec un dossier de 12-8-3. Maggie Stuebinger a effectué 15 arrêts contre deux buts accordés à Morris, qui n’a réussi que cinq tirs au but contre les 18 de Streator.

Crosse garçons

Lockport 16, Frère Rice 2 : Au St. Rita Sectional à Lockport, les Porters, sixièmes têtes de série, ont pris un avantage de 8-1 à la mi-temps et sont passés aux quarts de finale de la section contre les Mustangs hôtes lundi.

Minooka 13, Bloomington Central Catholic 2 : À la section de Washington à Minooka, les Indiens se sont qualifiés pour le quart de finale de section de lundi contre Normal Community avec la victoire.