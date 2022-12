Le tour d’horizon des sports Herald-News du mercredi 14 décembre 2022

Annalise Pietrzyk de Providence Catholic a marqué 24 points et Molly Knight en a lancé 13 pour mener les Celtics à une déroute 59-30 des Spartans hôtes au Marian Catholic Invitational mercredi soir.

Avec la victoire, Providence (6-5) avance pour affronter Lincoln-Way East lors du match de championnat de vendredi soir.

Gabi Bednar a ajouté 10 points pour Providence, et la défense jouée par Sydney Spencer et Bella Morey a ouvert la voie aux Celtics.

Lincoln-Way East 62, Oak Forest 22 : À Chicago Heights, les Griffins ont écarté les Bengals pour se qualifier pour le match pour le titre du Marian Catholic Invitational. Est amélioré à 9-2.

Lockport 52, Eisenhower 18 : À Oak Lawn, les Porters sont entrés dans le match pour le titre du Lady Spartan Holiday Tournament en remportant leur quatrième victoire consécutive. Treize joueurs ont joué, et 11 ont marqué pour Lockport (6-6).

Thornton Fractional South 63, Romeoville 53 : À Oak Lawn, les Spartans ont chuté pour la première fois en trois matchs au Lady Spartan Holiday Tournament. Romeoville est tombé à 7-6 au total cette saison.

Gardner-South Wilmington 46, Milford 34 : À Gilman, Addi Fair a égalé Milford point pour point, inscrivant 34 points pour mener les Panthers au tournoi Iroquois West. Les Panthers ont terminé 2-2 dans le tournoi et se sont améliorés à 5-9 au total.

Lutte des garçons

Seneca remporte deux duels : À Seneca, les Fighting Irish ont remporté deux duels, battant Pontiac 44-27 et Reed-Custer 49-30. Ethan Othon (113 livres), Tommy Milton (120), Justin Goslin (132), Nathan Othon (145), Collin Wright (170) et Chris Peura (195) ont été les gagnants pour Seneca. Kris Budick, Jeremy Eggleston, Landon Markle, Rex Pfeifer et Gunnar Berg ont remporté des matchs pour RC.

Quilles pour garçons

Providence 3 038, Lockport 2 994 : À Lockport, Austin LiCausi a eu le meilleur match pour les Porters dans leur défaite, obtenant un 253. Jason Laba a eu la meilleure série de 673 pour Lockport, avec un match élevé de 237.

Yorkville 2 760, Roméoville 2 646 : À Romeoville, Dale Hostmann a réussi la meilleure série de 637 pour ouvrir la voie aux Spartans dans une défaite. Jesus Villa a ajouté un match élevé de 187 et une série de 525 pour Romeoville.