Le tour d’horizon des sports Herald-News du mardi 6 septembre 2022

Volley-ball féminin

Joliet Ouest 2, Andrew 1 : À Joliet, les Tigers ont remporté la victoire hors conférence en trois sets, 25-12, 13-25, 25-16. Ava Grevengoed (9 attaques décisives, 9 récupérations), Gabby Piazza (6 attaques décisives, 5 récupérations), Ashlyn Noon (21 passes décisives, 8 récupérations) et Olivia Baxter (14 récupérations, 2 as) ont été les principaux contributeurs de West alors que les Tigers se sont améliorés pour 6-3 au total.

Écluse 2, Minooka 0 : À Lockport, les Indiens en visite ont perdu contre les Porters dans un concours hors conférence 26-24, 25-13. Makenzie Brass a récolté cinq attaques décisives et Lily King onze passes décisives pour Minooka (3-6). Lockport a poursuivi son bon début de saison en améliorant sa fiche à 7-2. Aleksa Simkus a ouvert la voie aux Porters avec sept attaques décisives.

Coal City 2, Manteno 0 : À Manteno, Gwen Wharrie a récolté huit attaques décisives et Addyson Waliczek a ajouté douze récupérations pour les Lady Coalers dans le match Central State Eight. Coal City s’est amélioré à 10-5, 1-0 en championnat.

Lincoln-Way Central 2, Providence 0 : À New Lenox, les Knights ont battu les Celtics en deux matchs consécutifs, 25-20, 25-16 dans un match hors conférence. Kiera King a réussi sept attaques décisives et huit récupérations pour Central qui s’est amélioré à 7-2 au total.

Football garçons

Lincoln-Way West 2, canton de Bloom 1 : À Chicago Heights, Jack Towner et Noah Nawracaj ont marqué pour les Warriors lors du concours hors conférence. West s’est amélioré à 4-1 au total.

Plainfield Nord 6, Minooka 3 : À Plainfield, lors du concours de la Suburban Prairie Conference, les Tigers ont battu les Indiens en visite, Roger Valles, Nik Klukas et Diego Escobedo ont marqué pour Minooka (3-4, 0-2). North s’est amélioré à 6-1, 1-0 en championnat.

Garçons Golf

Lincoln-Way West 169, Stagg 188 : À Palos Heights, Nick Lange a tiré un par 39 à trois au-dessus pour remporter les honneurs de médaillé pour les Warriors. Will Pluskota, Joey O’Brien et Max Mzhickteno ont également contribué au score de l’équipe.

Morris 169, Sandwich 177 : À Sandwich, Joey Lanahan a ouvert la voie à Morris en tirant 40. Ses coéquipiers Liam Eber (42), Aden Delahera (43) et Drew Larsen (44) ont marqué pour Morrris tout comme l’ont fait. Bennett Ammer et Chris Harris.

Sénèque 195, Woodland 215 : À Woodland, Kaleb Powell a tiré 42 pour remporter les honneurs de médaillé pour Seneca.

Filles Golf

Roanoke-Benson 213, Sénèque 240 : À Morris, Julia Hogan a marqué les honneurs pour les Irlandais en cardant un 52. Addison Stiegler, Shelby Welsh, Jolena Odum et Jessica Bertrang ont contribué pour Seneca.

Lincoln-Way West 167, Lincoln-Way Central 175, À New Lenox, Kaylee Dwyer l’a déchiré pour les Warriors dans le match SouthWest Suburban. Son score de 33 lui a valu la médaille de match pour LWW.

Filles Tennis

Morris 4, Rochelle 1 : À Morris, les hôtes ont remporté les honneurs lors des deux matchs en simple alors que Morris s’améliorait à 7-3 au total. Gretchen Zarbock et Julia Borgstrom ont remporté le simple tandis que les équipes de Meghan Bzdill et Shreya Patel et Faith Ragan et Abby Henson ont remporté leurs matchs en double.

Lockport 4, Lincoln-Way West 3 : À New Lenox, Sarah Fuchsgruber a remporté le simple n ° 1 et Emily Tigchelaar n ° 3 en simple pour les Warriors., Non, l’équipe de 4 doubles d’Emily Costello et Aubrey Karczewski a également été victorieuse.

filles, natation

LaSalle-Pérou 96, Morris 80 : À Morris, Abigail Burke a remporté les relais 200 QN, 50 m libre et 100 m libre pour Morris. Kylee Claypool a remporté le plongeon et Katie Klinger a remporté le 100 m brasse et a contribué au relais 200 m quatre nages.