Le tour d’horizon des sports Herald-News du mardi 6 décembre

À Wilmington, Ryder Meets a récolté 20 points et trois rebonds mardi pour mener Wilmington à une victoire 67-59 de l’Illinois Central Eight Conference contre Coal City.

Cade McCubbin de Wilmington a récolté 19 points, sept rebonds et deux passes décisives, et Ryan Nelson a ajouté 18 points et 16 rebonds.

Reed-Custer 53, Manten 50 : À Braidwood, Jake McPherson a récolté 21 points lors d’une victoire à la conférence ICE.

Wes Shats en a marqué 12 et Jace Christian en a ajouté huit.

Lincoln Way East 76, Crète-Monee 48 : En Crète, les Griffins ont gagné en action hors conférence. George Bellevue avait 21 points et 11 rebonds, Kyle Olagbegi avait 20 points et six rebonds, et Kaiden Ross avait 16 points et sept interceptions.

Sandwich 49, Morris 33 : À Morris, Evan Gottlieb a mené Morris avec 30 points lors d’une victoire de la Conférence Interstate 8. Austin Marks a ajouté 14 points.

Plainfield Nord 64, Minooka 48 : À Minooka, Donovan Collins a marqué 17 points pour mener les Tigers à une victoire de la Southwest Prairie Conference.

Streator 65, Peotone 35 : À Peotone, Payton Benning a mené les Bulldogs avec 32 points dans une victoire de la conférence ICE.

BASKET FILLES

Lincoln-Way Central 59, Lincoln-Way Est 56 : À New Lenox, Gracen Gehrke a frappé un match nul à 3 points pour envoyer le match de la SouthWest Suburban Conference en prolongation et finalement à une victoire des Tigers.

Pour l’Est, Lana Kerley avait 20 points et Hayden Smith en avait 19.

Lincoln-Way West 47, Lockport 40 : À Lockport, Ava Gugliuzza a mené les Warriors avec 20 points lors d’une victoire SWSC. Molly Finn a ajouté huit points.

Plainfield Est 70, Joliet Ouest 55 : À Plainfield, Jocelyn Trotter a récolté 19 points, six passes et trois interceptions pour mener les Bengals à une action de la Conférence du sud-ouest des Prairies.

Nia Wilkerson a récolté 18 points, neuf passes et sept rebonds, et Anna Jenkins a récolté sept rebonds et trois passes.

GARÇONS LUTTE

Sénèque 64, Wilmington 18 : À Wilmington, les Irlandais ont remporté 11 des 14 matchs hors conférence.

Wyatt Coop (106 livres), Tommy Milton (120), Nate Sprinkel (126), Justin Goslin (132), Nick Grant (138), Nate Othon (145), Ryan Flynn (152), Asher Hamby (160), Collin Wright (170), Chris Peura (195) et Sullivan Feldt (220) ont chacun remporté des victoires.

QUILLES DE FILLES

Plainfield Nord 2 313, Joliet Centre 2 234 : À Plainfield, les Tigers ont gagné dans l’action de la Conférence du sud-ouest des Prairies.

Andrew 1 846, Lincoln-Way Est 1 667 : À New Lenox, Amanda Martineck a terminé avec un score élevé de 392, mais les Griffins sont tombés en action SWSC.

Holly Staton a lancé un 365 et Chandler Townsend a terminé avec un 329.