Le tour d’horizon des sports Herald-News du mardi 4 octobre

À Lockport, Cydney Anderson a réussi 10 attaques décisives pour mener Bolingbrook à une victoire de 25-21, 25-17 en volleyball de la SouthWest Suburban Conference contre Lockport mardi.

Madison Shroba a récolté sept attaques décisives et deux as, Sarah Harvey a récolté 14 passes et deux as, Olivia Vaughn 12 passes et deux as et Kate Mottlow a récolté 17 récupérations.

Pour Lockport, Grace Juergens a réussi sept attaques décisives, Lainey Green a récolté 10 passes décisives et Payton Malinoski a récolté 12 récupérations.

Lincoln-Way Central 2, Andrew 1 : À New Lenox, Mia Mattingly a réussi huit attaques décisives et quatre blocs pour mener les Knights à une victoire SWSC, 25-13, 21-25, 25-15.

Madelyn Freiberg a récolté 11 récupérations et trois as, Abi Burton a réussi six attaques décisives et trois récupérations, et Alyssa Teske a obtenu six attaques décisives, 18 passes décisives et un contre.

Coal City 2, Manteno 0 : À Coal City, Kayla Henline a récolté 13 passes décisives, trois récupérations et une mise à mort pour mener les Coalers à une victoire de l’Illinois Central Eight Conference.

Addyson Waliczek a récolté neuf passes décisives, quatre récupérations, trois attaques décisives et un as, Bella Veraveic a récolté sept attaques décisives, trois blocs, deux récupérations et un as, et Emma Rodriguez a obtenu cinq attaques décisives.

Oswego 2, Minooka 0 : À Oswego, Minooka s’est battu mais a chuté lors de l’action de la Southwest Prairie Conference, 34-32, 25-21.

Lily King a récolté 12 passes décisives et quatre attaques décisives, et Claire Olsen a obtenu cinq attaques décisives et trois blocs.

FOOTBALL GARÇONS

Minooka 2, Plainfield Central 2 : À Minooka, Cael Hiser a marqué deux fois pour mener Minooka à un match nul de la Conférence du sud-ouest des Prairies.

Diego Escobedo a obtenu une aide et Ethan Kimbarovsky était devant le filet avec quatre arrêts.

Lincoln-Way Central 1, Lincoln-Way West 0 : À New Lenox, les Knights ont gagné en double prolongation lors d’une victoire de la SouthWest Suburban Conference.