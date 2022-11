Le tour d’horizon des sports Herald-News du mardi 29 novembre

À Yorkville, après avoir perdu 11 points à la mi-temps, l’équipe féminine de basket-ball de Plainfield North est revenue pour une victoire de 56-54 sur Yorkville dans l’action de la conférence Southwest Prairie.

Lexi Salazar a mené les Tigres avec 27 points.

Plainfield Est 64, Joliet Centre 41 : À Plainfield, Lexi Sepulveda a récolté 26 points et cinq interceptions pour mener les Bengals à une victoire dans la conférence Southwest Prairie.

Jocelyn Trotter a récolté 17 points, cinq interceptions, quatre rebonds et trois passes.

Sénèque 40, Reed-Custer 20 : À Seneca, Kennedy Hartwig avait 16 points pour mener les Irlandais à une victoire sans conférence.

Faith Baker a ajouté neuf points au score.

Pour les Comets, Brooklyn Harding menait avec six points.

Lincoln-Way West 40, Downers Grove North 38 : À New Lenox, Ava Gugliuzza avait 21 points pour mener les Warriors à une victoire hors conférence.

Reagan Seivert a ajouté sept points.

Lincoln-Way East 60, Richards 24 : À New Lenox, les Griffins ont gagné en action hors conférence.

Hayven Smith a mené avec 18 points.

Plainfield Sud 59, Roméoville 51 : À Plainfield, les Cougars ont gagné dans l’action de la conférence Southwest Prairie.

BASKET GARÇONS

Prairie Central 74, Dwight 53 : À Dwight, Wyatt Thompson avait 20 points pour les Troyens dans une défaite hors conférence.

Connor Telford en avait 19 et Jack Duffy et Will Trainor ont combiné pour en ajouter huit.

Mgr McNamara 55 ans, Peotone 40 : À Peotone, les Blue Devils se sont battus mais sont tombés en action hors conférence.

Jaxon Provost a mené les Irlandais avec 27 points.

Lucas Gesswein avait 16 points et 15 rebonds pour Peotone, tandis que Miles Heflin avait neuf points.

Joliet Catholique 54, Aurora Central Catholique 39 : À Aurora, Drew Wills avait 16 points pour mener les Hilltoppers à une victoire hors conférence.

Tyler Surin a ajouté 11 points.

Yorkville 66, Plainfield Nord 51 : À Yorkville, les Tigers sont tombés lors de l’action de la conférence Southwest Prairie.

Evan Czarnik avait 22 points et Jeffrey Fleming en avait 12.

QUILLES DE FILLES

Oswego Est 2308, Joliet Centre 2002 : À Oswego, Maya Santeliz a terminé avec un score de 427 pour mener les Wolves à une victoire de la Southwest Prairie Conference.

Grace Egan a lancé un score final de 455, Genesis Matute a lancé un 433 et Alexa Keith a lancé un 403.

Lexi Cerrillo a lancé un 427 pour les Tigers.