Le tour d’horizon des sports Herald-News du mardi 25 octobre

À Andrew, Lockport a été mené par Abby O’Sullivan avec neuf passes décisives lors d’une victoire de volleyball régional Andrew de classe 4A contre Bloom 25-6, 25-12.

Maeve Higham a réussi quatre attaques décisives et Payton Malinoski a récolté trois as et cinq passes.

Les Porters passent à 26-10 cette saison.

Lincoln-Way Central 2, canton de Rich 0 : À Matteson, Mia Mattingly a réussi sept attaques décisives pour mener les Knights à une victoire régionale de classe 4A Rich Township, 25-5, 25-10.

Kiera King a réussi six attaques décisives, cinq passes décisives et quatre récupérations, Kylie McCarthy a récolté cinq as et sept récupérations, Ava Miller a obtenu cinq récupérations et Alyssa Teske a obtenu 11 passes décisives et trois récupérations.

Minooka 2, Bradley-Bourbonnais 0 : À Bradley, Lily King a récolté 10 passes décisives, 10 attaques décisives et sept récupérations pour mener Minooka à une victoire régionale de classe 4A Bradley-Bourbonnais, 25-22, 25-20.

Audrey Gil a réussi six attaques décisives et trois blocs et Kennedi Brass a eu 12 récupérations.

Joliet Ouest 2, Andrew 0 : À Andrew, Ashlyn Noon a récolté huit passes décisives, trois récupérations et un as pour mener les Tigers à une victoire régionale de classe 4A Andrew, 25-21, 25-11.

Ava Grevengoed a réussi sept attaques décisives, quatre récupérations et un as. Gabby Piazza a réussi neuf attaques décisives et un as. Olivia Baxter a récolté huit récupérations et un as et Taylor Brenczewski a récolté huit passes et six récupérations.

Morris 2, Harvey Thornton 0 : À Morris, les hôtes se sont qualifiés pour leur propre match pour le titre régional de classe 3A Morris avec une victoire de 25-10, 25-0.

Lisle Benet 2, Plainfield Est 0 : Dans la Class 4A Geneva Regional, Plainfield East a terminé sa saison 25-6, 25-12.

Plainfield Nord 2, Oswego 0 : Dans les demi-finales de la classe 4A Naperville North Regional, Plainfield North s’est qualifié pour le championnat de jeudi avec un triomphe de 25-18, 25-13.

Naperville Central 2, Plainfield Sud 1 : Lors des demi-finales de la classe 4A Plainfield South Regional, les hôtes ont vu leur saison se terminer après une bataille en trois sets.

Football garçons

Roméoville 3, Stagg 2 : En demi-finale de la section de classe 3A Lockport, Romeoville a survécu à un résultat d’un but pour se qualifier pour la finale de section.