Le tour d’horizon des sports Herald-News du mardi 23 août

En quelques centimètres, Vincent Defarno de Bolingbrook a devancé Trent Anderson de Sandburg pour remporter les honneurs de la division bleue de la compétition de cross-country de pré-saison SWSC.

Bolingbrook a terminé deuxième de la course par équipe à Sandburg en perdant seulement quatre points. Dans la division rouge, Lincoln-Way Central a remporté le titre par équipe de la division rouge, mené par la quatrième place du senior Ethan Hoff.

Chez les filles, Lincoln-Way East est à égalité avec Sandburg pour le titre par équipe dans la division bleue. Sophomore Kara Waishwell a été la meilleure des Griffins en terminant troisième. Lincoln-Way Central a terminé le balayage de la division rouge en prenant la première place de la course par équipe.

Football garçons

Lincoln-Way West 2, Victoria Soto 1 (PK): À Joliet, Rylan Decker a réalisé un gros arrêt pour préserver la victoire d’ouverture de la saison des Warriors au Windy City Classic. West (1-0) a marqué en seconde période et a remporté la bataille des tirs au but 5-4.

Reed-Custer 5, Westmont 1 : À Westmont, Reed-Custer a pris un avantage de 2-1 à la mi-temps et n’a jamais regardé en arrière lors de sa victoire d’ouverture de la saison hors conférence. RC (1-0) a marqué trois fois en seconde période pour ouvrir un match d’un score.

Plainfield Est 2, Downers Grove Sud 0 : À Plainfield, les Bengals ont ouvert la saison 2022 avec une victoire sans conférence contre les Mustangs en visite.

Shepard 2, Lincoln-Way Central 1 (PK): À Plainfield, une séance de tirs au but sauvage a vu les Astros devancer les Knights 8-7 en coups de pied. Nico Espinosa a marqué le seul but des Knights.

Lockport 6, Thornton-Fractional United 1 : A Lockport, mené 1-0 à la mi-temps ? Pas de problème pour les Porters puisqu’ils ont marqué six buts sans réponse pour remporter le concours dans le cadre du Windy City Classic. Nate Blazewski a égalisé le match au début de la deuxième mi-temps et Dom Williams a donné l’avantage à Lockport (1-0) pour de bon à 15 minutes de la fin.

Minooka 5, Bradley-Bourbonnais 1 : Chez les Bourbonnais, Joey Maffeo a inscrit un doublé menant Minooka (1-0) à la victoire d’ouverture de la saison. Roger Valles, Diego Escobedo et Mehki Cortes ont ajouté des buts.

Lincoln-Way Est 3, De La Salle 0 À Chicago Heights, Jackson Rice a marqué deux buts et Caden Udani a ajouté un pointage alors que les Griffins s’occupaient des affaires au Windy City Classic.

Canton de Bloom 5, Joliet Central 0 : À Burbank, Central a chuté lors de son ouverture de saison dans le cadre du Windy City Classic.

Lemont 2, Acero García 0 : À Lemont, dans le cadre du Windy City Classic, Lemont a ouvert le jeu avec la victoire par jeu blanc.

Serena 5, Cola City 1 : À Coal City, les Coalers sont tombés dans un concours hors conférence. Gavin Togliatti a marqué le seul but des Coalers et a été aidé par Toni Shabani.

Morris 7, Manten 0 : Chez Morris, Ben Salzman a réussi un tour du chapeau et Kalen Carver a ajouté deux buts alors que Morris ouvrait la saison avec une grosse victoire hors conférence. Jason Ajlan et Nick Webber ont également marqué.

Volley-ball féminin

Lincoln-Way Central 2, Plainfield Est 0 : À Plainfield, Kiera King a réussi neuf attaques décisives et neuf récupérations et Skylar Smith a ajouté six attaques décisives alors que Central a gagné en deux sets contre les Bengals, 26-24, 25-19. Central s’est amélioré à 2-0 cette saison.

Morris 2, Pontiac 0 : Chez Morris, un balayage net sur la visite de Pontiac a porté Morris à 2-0 lors de la jeune saison. Morris a navigué dans les deux matchs, 25-10, 25-13.

Lincoln-Way Est 2, Minooka 0 : À Frankfort, Jada James a réussi six attaques décisives et Tamia Maddox a ajouté cinq attaques décisives et trois blocs alors que East ouvrait sa saison avec une victoire de 25-14, 25-16 sur la visite de Minooka. Maggie Simon a récolté 10 passes décisives.

Filles Golf

Minooka 165, Joliet Central 165, À Joliet, pour la première fois en cinq ans, l’équipe de golf féminine de Central a perdu un match. Minooka a bouleversé Central grâce au cinquième bris d’égalité. Jamie Daniels et McKenna Anderson ont eu les honneurs pour Central. Lauren McPhillips-Newcomb, Anna Maurice et Leona Trevino ont ouvert la voie à Minooka, chacune en tirant 41.

Garçons Golf

Oswego Panther Scramble : À Oswego, Brayden Walsh, Lincoln Chizmark, Thomas Fellows, Parker Sloan et Carson Trax ont aidé Joliet Central à une journée normale de moins de 14 ans à l’Oswego Scramble. Morris a également participé et a tiré 12 sous en tant que groupe.

filles, natation

Lincoln-Way Central 143, Homewood-Flossmoor 41 : À New Lenox, Sophia Nakos, Delaney, Fiske, Ally Rojas, Claire Cann, Emily Ewanic, Kylie Trautvetter, Kayle Rompala, Sophia Ewanic, Alexa Cohen, Callie Barker, Tessa Nakos, Nonoka Kubota et Molly Olson avaient toutes au moins un record de natation. Angelika Zapart a également remporté le plongeon avec un score de 210,5.