Le tour d’horizon des sports Herald-News du mardi 22 novembre

À Dwight, Wyatt Thompson avait 22 points pour mener les Dwight Trojans à une victoire de basket-ball masculin du tournoi Route 17 Classic contre Grant Park, 66-45.

Dawson Carr avait 13 points, Conner Telford en avait 10 et Luke Gallet en a ajouté neuf.

Sénèque 88, Somonauk 43 : À Seneca, Paxton Giertz avait 30 points pour mener les Fighting Irish à une victoire au tournoi Seneca Turkey.

Calvin Maierhofer avait 18 points et Braden Ellis en avait 14.

Gardner-South Wilmington 50, Morris 43 : À Coal City, Cale Halph a récolté 20 points et quatre rebonds pour mener les Panthers à une victoire au tournoi de Coal City.

Gabe McHugh avait 14 points, six rebonds et trois interceptions, et Bennett Grant avait neuf points et trois rebonds.

Hillcrest 62, Lincoln-Way Central 46 : À Bloom, Jack Barrett a marqué 21 points, mais les Knights ont chuté au Chicago Heights Classic Tournament.

Ethan Vrabec avait huit points, Ben McLaughlin en avait sept, Korey Cagnolotti en avait quatre et Braden Meyer en avait trois.

Oak Lawn 74, Lincoln-Way West 50 : À Oak Lawn, les Warriors sont tombés lors d’un match de tournoi Spartan-Ram Classic.

Eli Bach et Danny Reniguntaia ont chacun récolté 12 points et Jacob Bereza en a ajouté 10.

Beecher 59, Peotone 39 : Au tournoi Manteno / IC Prep, les Devils se sont battus mais sont tombés.

Miles Heflin a récolté 14 points et Lucas Gesswein en a ajouté 10.

Sciences agricoles 52, Coal City 31 : À Coal City, les Coalers se sont battus mais ont perdu au Coal City Tournament.

BASKET FILLES

Morris 54, Flanagan Cornell 32 : À Flanagan, Landrie Callahan a mené avec 19 points lors d’une victoire sans conférence.

Makenna Boyle a récolté 17 points et Moriah Mayberry en a ajouté sept.

Willowbrook 37, Lockport 32 : À Willowbrook, les Porters ont échoué au Willowbrook Invitational.

QUILLES DE GARÇONS

Lockport 3264, Joliet Ouest 2950 : À Lockport, Jason Laba a mené les Porters avec un score de 698 en trois matchs lors d’une victoire hors conférence.

Laba a lancé un 299, laissant la broche 7 allumée. Ross Karraker a terminé avec 673 et un match élevé de 268, Talaski en a lancé 253, Ryan Muhr en a lancé 259 et Nathaniel Arien en a lancé 277.