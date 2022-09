Le tour d’horizon des sports Herald-News du mardi 20 septembre 2022

L’équipe de golf des garçons de Lockport a remporté mardi le tournoi de conférence de la banlieue sud-ouest, bien qu’elle ait égalé Lincoln-Way East à 293 au classement. Les Porters ont remporté le titre de la conférence sur un bris d’égalité au cinquième score.

Dylan Drogemuller de Lincoln-Way East a remporté les honneurs médaillés, tirant un 70 de 2 sous la normale. Il a terminé deux coups devant son coéquipier Jake Krstulovich et le junior de Lockport Joey Sluzas.

Les autres juniors Nathan Kwiatkowski et Brandon DeBlecourt ont réussi 73 cartes pour placer trois Porters dans les cinq premiers. Tanner Leonard a terminé sixième au classement général pour les Griffins, en tirant 74.

Joliet Catholique 170, Plainfield Est 173 : À Joliet, Connor Neville et Jake Gimbel ont tiré des 42 correspondants pour les Hilltoppers lors du match hors conférence. Alex Gonzalex et Michael Tuman en ont cardé 43 chacun pour JCA.

Football garçons

Crète-Monee 2, Coal City 1 : À Peotone, les Coalers ont abandonné le match hors conférence dans le cadre de la Rivals Cup. Coal City est maintenant 1-10-1.

Yorkville 4, Plainfield Central 3 : À Yorkville lors d’un match mathématique de la Southwest Prairie Conference, les hôtes ont infligé à Central une défaite d’un but. Les Wildcats tombent à 3-5-3, 0-2-1 dans le SPC.

Roméoville 5, Joliet Central 0 : À Joliet, les Spartans ont battu les Steelmen dans un match SPC. Romeoville est resté invaincu, s’améliorant à 13-0-1 au total, 4-0-1 dans le SPC. Central est tombé à 0-12-1, 0-4 dans le CPS.

Stagg 4, Lincoln-Way Est 0 : Les Griffins sont tombés face aux Chargers lors du match SWSC. Est est tombé à 3-6-2, 0-1 dans le SWSC.

Plainfield Sud 2, Oswego Est 1 : À Plainfield, South s’est amélioré à 5-5-2 cette saison et à 3-1-1 dans le SPC avec la victoire sur les Wolves en visite. Ben Gamino et Adriel Rivas ont marqué des buts pour les Cougars.

Plainfield Nord 1, Oswego 0 : À Plainfield, les Tigers ont remporté leur cinquième jeu blanc de la saison avec la victoire d’un but sur les Panthers en visite. North s’est amélioré à 12-2 au total, 2-0 dans le SPC.

Lincoln-Way West 3, Bolingbrook 0 : À New Lenox, Eli Bach a marqué deux fois et Rylan Decker a arrêté tous les Raiders tirés au but lors de la victoire du SWSC pour les Warriors. Dane Hagen a également marqué pour West (5-3-2, 1-0).

Les Raiders sont tombés à 7-5-1, 0-2 dans le SWSC.

Tennis filles

Lincoln-Way West 5, Stagg 2 : À Palos Heights, dans un match extrêmement compétitif de la SouthWest Suburban Conference, les Warriors ont gagné. Les principales contributions sont venues du duo Abbey Manprisio et Aubrey Karczewski ainsi que d’Emily Costello et Bella Gentle.

Sandburg 7, Lincoln-Way East 0 : À Orland Park, les Eagles hôtes ont remporté le titre de la saison régulière SWSC en excluant les Griffins.

Plainfield Central 5, Plainfield Est 2 : À Plainfield, Central s’est amélioré à 7-6 sur la saison et 4-4 dans le SPC avec la victoire du match contre les Bengals hôtes. Trois des matchs se sont déroulés en trois sets.

Volley-ball filles

Kaneland 2, Morris 1 : À Morris, dans une bataille d’invaincus de la conférence, Kaneland a survécu à Morris dans un match sauvage de trois matchs 25-23, 23-25, 25-20. Morris est tombé à 16-5 cette saison, 5-1 dans l’Interstate Eight.

Kaneland s’est amélioré à 11-4, 5-0 dans la conférence.

Bolingbrook 2, Bradley-Bourbonnais 0 : À Bolingbrook, les Raiders ont poursuivi leur solide saison avec une victoire de 25-18, 25-16 contre les Boilermakers. Bolingbrook s’est amélioré à 18-4, 2-0 dans le SWSC.

Beecher 2, Gardener-South Wilmington : À Beecher, les Panthers en ont perdu deux sur la route, 25-14, 25-11. GSW est tombé à 5-10, 4-3 dans la River Valley Conference.

Glenbard Ouest 2, Plainfield Sud 1 : À Glen Ellyn, dans un match hors conférence contre les Hilltoppers, les Cougars ont perdu 25-11, 21-25, 25-6. Sud est maintenant 17-5 au total.