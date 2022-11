Le tour d’horizon des sports Herald-News du mardi 15 novembre

Au Beecher Fall Classic, Madi Schroeder a récolté 24 points et sept rebonds pour mener les Peotone Blue Devils à une victoire hors conférence contre St. Laurence, 72-59.

Mady Kibelkis a récolté 18 points et six interceptions, Jenna Hunter a récolté 15 points et cinq passes décisives et Marissa Velasco a récolté huit points et cinq rebonds.

Reed-Custer 33, Wilmington 23 : Au tournoi Lady Comet, Caelan Cole a mené avec 14 points, trois rebonds et six interceptions pour une victoire de l’Illinois Central Eight Conference.

Kaylee Tribble a récolté huit points, cinq rebonds, six interceptions et cinq contres. Les Comets ont marqué 20 points en seconde période.

Morris 50, Gardner-South Wilmington 34 : Au tournoi Lady Comet, Addi Fair avait 25 points, mais les Panthers ont chuté en action hors conférence.