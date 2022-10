Le tour d’horizon des sports Herald-News du mardi 11 octobre 2022

Une attaque équilibrée a aidé Bolingbrook à déséquilibrer Homewood-Flossmoor alors que l’équipe de volley-ball des Raiders a battu les Vikings 25-22, 25-22 lors d’un match de la SouthWest Suburban Conference mardi.

Chinenye Ifeajekwu a réussi huit attaques décisives et Madison Shroba en a eu sept pour mener les Raiders à leur 23e victoire de la saison contre trois défaites.

Bolingbrook est resté invaincu dans le SWSC à 7-0 grâce en partie aux 14 passes décisives de Sarah Harvey et aux six récupérations chacune de Kate Mottlow et Cydney Anderson.

Plainfield Sud 2, Minooka 1 : À Plainfield, les Cougars ont éliminé les Indiens dans une bataille de la Conférence du sud-ouest des Prairies 25-23, 22-25, 26-24. Audrey Gil a réussi huit attaques décisives et Kennedi Bass 15 récupérations pour Minooka (10-15, 4-3 dans le SPC). South a remporté sa 20e victoire de la saison, s’améliorant à 20-7, 5-3 dans le SPC.

Joliet Ouest 2, Oswego 1 : À Oswego, une grosse soirée d’Ava Grevengoed (12 attaques décisives) et de Gabby Piazza a mené les Tigers à une victoire de 25-14, 22-25, 25-21 sur les Panthers. Ashlyn Noon a récolté 14 passes décisives pour West (21-6, 7-1 dans le SPC). Les Tigres ont remporté 11 matchs consécutifs.

Morris 2, Sandwich 0 : À Morris, Morris (22-5, 10-1) a battu Sandwich en deux 26-24, 25-22 dans un match de l’Interstate 8.

Pontiac 2, Gardner-South Wilmington 1 : À Gardner, les Panthers sont tombés face aux Indians 12-25, 25-13, 25-23.

Bradley-Bourbonnais 2, Lincoln-Way Central 1 : Chez les Bourbonnais, un match aller-retour de trois matchs a mené les Chaudronniers 14-25, 25-19, 21-25. Mia Mattingly a réussi 12 attaques décisives et Kiera King 10 pour les Knights. Central a une fiche de 20-8 au total, 4-4 dans le SWSC.

Football garçons

Oswego Est 5, Minooka 2 : A Minooka, Diego Escobedo et Roger Valles ont marqué pour Minooka (10-10-1, 4-6-1 dans le SPC). Ethan Kimbarovsky a réussi trois arrêts pour les Indiens.

Aurora Ouest 5, Plainfield Sud 0 : À Plainfield, les Cougars ont été blanchis par les Blackhawks lors d’un match du SPC. Sud est tombé à 6-10-2, 4-5-1 dans le SPC.

Oswego 2, Joliet Central 0 : À Joliet, Central a été blanchi à domicile par les Panthers lors d’un match du SPC.

Joliet Ouest 1, Plainfield Central 0 : À Plainfield, West a remporté sa cinquième victoire lors de ses huit derniers matchs en battant les Wildcats lors d’un match du SPC. West s’est amélioré à 14-5-3, 6-3-2 dans le SPC.

Romeoville 3, Yorkville 0 : À Romeoville, la meilleure équipe du SPC est restée ainsi avec la victoire par jeu blanc contre les Foxes en visite. Les Spartiates n’ont accordé que deux buts lors des 10 derniers matchs. Ils se sont améliorés à 22-0-1, 10-0-1 dans le SPC.

Chicago chrétien 1, Joliet catholique 0 : Au Chicago Christian Regional de classe 1A à Palos Heights, l’hôte Knights a marqué le but décisif au cours des cinq dernières minutes pour éliminer les Hilltoppers. JCA a clôturé sa saison à 4-13-1.

filles, natation

Morris Co-Op 100, Riverside-Brookfield 76 : À Morris, grâce à trois premières places, l’équipe de natation de Morris a battu RB dans une double rencontre hors conférence. Kylee Claypool a capturé le plongeon et Abigail Burke a remporté le 100 verges nage libre. L’équipe de Jena Lopina, Deborah Lynch, Katie Klinger et Burke a remporté le relais 200 QN pour Morris.