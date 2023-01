Le tour d’horizon des sports Herald-News du lundi 9 janvier 2023

Une excellente performance défensive au quatrième quart lundi a permis à l’équipe féminine de basket-ball de Peotone d’être invaincue alors qu’elle a battu Coal City 18-2 dans les huit dernières minutes pour remporter une victoire de 55-32 sur les Coalers en visite.

Jenna Hunter a mené les Blue Devils avec 19 points, et Madi Schroeder en a ajouté 18 alors que Peotone s’améliorait à 16-0 cette saison et à 7-0 dans l’Illinois Central Eight. Coal City est tombé à 13-5, 4-3 dans l’ICE.

Basket Garçons

Dwight 60, Peotone 56 : À Dwight, Wyatt Thompson a marqué 16 de ses 25 points, un sommet dans le match, en première mi-temps alors que les Trojans ont résisté aux Blue Devils dans un concours hors conférence.

Dawson Carr a ajouté 11 points et Conner Telford en a eu 10 pour Dwight (7-12). Lucas Gesswein en avait 19 et Miles Heflin en a marqué 18 pour Peotone (9-6).

Momence 68, Reed-Custer 64 (OT): À Momence, Jake McPherson a marqué 21 points et Wes Shats a ajouté 19 points et 19 rebonds dans un concours hors conférence sauvage. Le RC, qui est tombé à 13-3 cette saison, a également reçu 10 points de Jace Christian.

Basket filles

Comté de Putnam 29, Sénèque 25 : À Seneca, les points ont été difficiles à obtenir pour les Lady Irish lors de leur première défaite à la Conférence des trois comtés. Kennedy Hartwig et Alyssa Zellers ont marqué 10 points chacun pour ouvrir la voie à Seneca (15-7, 7-1).

Grant Park 54, Gardner-South Wilmington 37 : À Gardner, Addi Fair a ouvert la voie aux Panthers (8-11, 5-3) avec 23 points lors de leur victoire à la River Valley Conference.