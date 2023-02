Le tour d’horizon des sports Herald-News du lundi 6 février 2023

Une saison déjà excellente pour l’équipe féminine de basket-ball de Peotone est passée à un nouveau niveau lundi soir. Avec leur victoire 57-33 de l’Illinois Central Eight Conference sur l’hôte Wilmington, les Blue Devils ont établi un record scolaire de victoires en une saison en remportant la victoire n ° 27. Mady Kibelkis a marqué 17 points et Jenna Hunter en a ajouté 13 pour Peotone (27- 1, 14-0 ICE). Madi Schroeder en a ajouté 11 pour les Blue Devils.

Reed-Custer 35, Streator 18 : A Streator, Brooklyn Harding a mené les Comets (15-15, 9-5 ICE) avec 12 points dans la victoire sur les Bulldogs. Senior Laci Newbrough a ajouté 11 points et 11 rebonds.

Joliet Ouest 65, Ouest Aurora 50 : À Joliet, les Tigers ont terminé la soirée des seniors en célébrant les seniors Destiny McNair, JaNaye Smith, Ashlei Thomas, Deniyah Lockman, Angelina Leos et Kayla Louisville avec une victoire de la Southwest Prairie Conference. West s’est amélioré à 18-11, 11-3 dans le SPC.

Coal City 68, Isle 50 : À Coal City, Mia Ferrias a continué à rester chaude derrière l’arc à 3 points pour les Coalers. Sa soirée de 25 points comprenait cinq 3 alors que Coal City a remporté sa 20e victoire de la saison contre sept défaites. Les Coalers se sont améliorés à 10-4 dans l’ICE.

André 46, Lemont 35 : À Tinley Park, Lemont (17-10) a abandonné un concours hors conférence contre les Thunderbolts en visite.

Beecher 39, Gardner-South Wilmington 28 : À Beecher, les Panthers ont perdu leur sixième de suite dans un concours de la River Valley Conference. G-SW est tombé à 12-18, 9-6 dans le RVC.

Basket-ball garçons

Joliet Catholic 79, Lincoln-Way West 71 : À New Lenox, Tyler Surin a marqué 25 points et Anthony Birsa en a ajouté 15 dans la victoire hors conférence des Hilltoppers. Owen Wiers a ajouté 11 points pour JCA (11-14). Eli Bach a mené tous les marqueurs de West (10-17) avec 27 points. Jacob Bereza en a ajouté 16 et Tyler Gabriel en avait 15 pour les Warriors.