Le tour d’horizon des sports Herald-News du lundi 5 décembre

À Dwight, Wyatt Thompson avait 25 points, mais ce n’était pas suffisant pour mener l’hôte Dwight Trojans devant Serena dans une défaite de basket-ball hors conférence, 66-47.

Connor Telford a récolté 10 points et Dawson Carr en a ajouté six.

BASKET FILLES

Gardner-South Wilmington 61, Illinois luthérien 17 : À Gardner, Addi Fair avait 24 points pour mener les Panthers à une victoire de la River Valley Conference.

Grace Olsen a récolté 13 points et Aspen Lardi en a ajouté six.

Morris 55, IMSA 2 : À Aurora, Landrie Callahan a mené avec 25 points et 11 rebonds lors d’une victoire hors conférence.

Moriah Mayberry a récolté six points, Aaliyah Barlow quatre points et six rebonds et Brooklyn Lind cinq interceptions et quatre passes décisives.

Sénèque 52, Ottawa Marquette 48 : À Seneca, Kennedy Hartwig avait 23 points pour mener les Irlandais à une victoire clé de la Conférence des trois comtés en début de saison.

Alyssa Zellers a récolté neuf points et Lainie Olson en a ajouté huit.

Peotone 47, Herscher 46: À Herscher, Jenna Hunter a amassé 16 points et 13 rebonds pour mener les Blue Devils à la victoire de l’Illinois Central Eight Conference.

Madi Schroeder a récolté 15 points et neuf rebonds, Mady Kibelkis a récolté sept points et Addie Graffeo en a ajouté six.

Plainfield Nord 49, Minooka 40 : À Minooka, Lexi Salazar avait 24 points pour mener les Tigers à une victoire de la Conférence du sud-ouest des Prairies.

QUILLES DE FILLES

Lockport 3138, Oswego 2878 : À Lockport, Paige Matiasek a terminé avec un score de match de 669 pour mener les Porters à une victoire hors conférence.

Brooke Stroud a terminé avec un score de 652, Lani Breedlove a terminé avec un 624 et Hailey Jourdan a obtenu un 617.