Le tour d’horizon des sports Herald-News du lundi 3 octobre

À O’Fallon, Tanner Leonard a été le médaillé avec un 71 et Lincoln-Way East a terminé à la première place avec un total de 304 lors du match à la classe 3A O’Fallon Sectional lundi.

Anthony Sambo a tiré 74, Lincoln Haberkorn 79, Jake Krstulovich a tiré 80, Colin Jungels a tiré 82 et Dylan Drogemuller a tiré 84 pour aider les Griffins à remporter la couronne.

Lockport a terminé deuxième avec un score de 321. Nathan Kwiatkowski et Kyle Kuhn ont tiré 77s, Joey Sluzas a tiré 81, Nick Barry a tiré 86 et Logan Beissel et Andrew Schmidt ont tiré 88s.

Lincoln-Way Central a terminé quatrième avec un 323, à seulement deux coups de ce qui était nécessaire pour se qualifier en équipe. Jacob Stoetzel s’est qualifié pour le tournoi d’État en tant qu’individu pour les Knights avec un 72.

Le canton de Joliet a terminé 10e avec un 360 tandis que Lincoln-Way West a terminé à égalité au 11e rang avec 362.

Sectionnel Sterling Classe 2A : Chez Sterling, Joey Lanahan a tiré 82 pour Morris. Il était à deux coups au-dessus de la ligne de coupe pour la qualification d’État.

Sectionnel St. Viator classe 2A : À Arlington Heights, Quinn Swienton a tiré 79 pour la Joliet Catholic Academy lors d’un événement très compétitif, ratant la norme de qualification de l’État d’un seul coup.

Sectionnel BHRA Classe 1A : A Bismarck, William Trainor a tiré un 83 et Dwight a terminé huitième avec 362 points.

Kaleb Powell a tiré un 86 pour Seneca.

GOLF FILLES

O’Fallon Classe 2A Sectionnel : À Fair Oaks, Kaylee Dwyer a tiré un 71 pour Lincoln-Way West pour prendre la deuxième place et se qualifier pour le tournoi d’État IHSA de classe 2A.

Les Warriors ont terminé huitièmes au classement général avec un score de 356.

McKenna Anderson a tiré un 78 pour le canton de Joliet pour terminer neuvième au classement général et se qualifier pour l’État. Jamie Daniels a terminé 18e avec un score de 82.

Minooka a terminé sixième avec un 340 alors qu’Anna Maurice a tiré un 82 pour terminer 18e au total pour les Indiens.

Lincoln-Way Central a terminé 10e avec 365 points.

Coupe sandwich de classe 1A : À Sandwich, Seneca a terminé 11e avec un score de 485.

Julia Hogan en a tiré 115 et Addison Stiegler en a tiré 116.

Dwight a terminé 12e avec 525 points. Isabella Dinelli en a tiré 118 et Sophie Anderson en a tiré 121.

TENNIS FILLES

Morris 5, Princeton 0 : À Princeton, Morris a balayé les cinq matchs pour remporter la victoire hors conférence.

En simple, Gretchen Zarbock (n ° 1) a remporté les deux matchs 6-0 et Julia Borgstrom a remporté ses deux matchs 6-1.

En double, Keira Kjellesvik et Faith Bogard (No. 1) ont gagné 6-1, 6-0, Meghan Bzdill et Shreya Patel (No. 2) ont gagné 6-0, 6-2 et Faith Ragan et Abby Henson (No. 3 ) a gagné 7-5, 6-1.

FOOTBALL GARÇONS

Minooka 2, Lincoln-Way West 0 : À Minooka, Roger Valles a aidé les deux buts pour mener les Indiens à une victoire hors conférence.

Kevyn Garcia et Diego Escobedo avaient un but par pièce.

Ethan Kimbarovsky était devant le filet avec quatre arrêts.