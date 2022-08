Le tour d’horizon des sports Herald-News du lundi 29 août

Tanner Daugherty a tiré une médaille de 37 à 37 et a mené l’équipe de golf masculine de Plainfield North à une victoire de 158-190 de la Conférence des Prairies du Sud-Ouest contre Romeoville lundi.

Drew Czarnik et Brian Leigh ont tiré 40s et Evan Czarnik et Casey Sanborn ont tiré 41s.

Morris 157, Sénèque 178 : À The Creek, trois golfeurs ont affiché moins de 40 scores pour mener Morris à une victoire hors conférence.

Liam Eber a tiré un 37 suivi de près par Joey Lanahan et Drew Larsen avec un 38 et un 39. Bennett Ammer a ajouté un 43. Aden Delahera a frappé un 44 et Chris Harris a complété le score avec un 46.

Invitation Tri-Match : Joliet Township a marqué 169 points et Plainfield South en a marqué 197 dans une triple invitation contre Minooka.

Carson Trax a tiré un 40 pour Joliet tandis que Parker Sloan a tiré un 41 et Lincoln Chizmark a tiré un 42.

GOLF FILLES

Canton de Joliet 169, Yorkville 189 : À Joliet, Jamie Daniels a tiré un 37 pour mener les Hilltoppers à une victoire hors conférence.

Jersy Hauert a frappé un 43 suivi de McKenna Anderson et Autumn Allen avec un 44 et un 45.

Mia Natividad a tiré un 36 pour Yorkville.

FOOTBALL GARÇONS

Stagg 3, Bolingbrook 0 : À Palos Hills, les Chargers ont combattu et vaincu les Raiders pour la victoire de la SouthWest Suburban Conference.

Abdallah Omar et Kacper Dziubek ont ​​été crédités de buts en seconde période pour Stagg.

CROSS-COUNTRY FILLES

Joliet West Invite : À Joliet, Avery Kittl a pris la première place dans les trois milles avec Anahi Pena se classant deuxième et Keziah et Julietta Contreras prenant les quatrième et cinquième.