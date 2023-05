Le tour d’horizon des sports Herald-News du lundi 22 mai 2023

Base-ball

Il est difficile de penser à une meilleure façon pour le tournoi d’État de baseball de commencer que ce que Josh Lamberson, junior de Bolingbrook, a fait lundi. Lamberson n’a affronté qu’un seul frappeur au-dessus du minimum lors du quart de finale régional des Raiders de classe 4A à Bolingbrook contre East Aurora. Il a frappé sept, un sommet de la saison, et n’a pas accordé de coup sûr lors d’une victoire 6-0 à Bolingbrook.

C’était la première victoire de Lamberson depuis le 15 avril et c’est arrivé au bon moment. Au marbre, Jaden Bedoya a produit deux points, et Marvin Guzman et Thomas Corley ont réussi chacun deux coups sûrs pour Bolingbrook (10-22). Les Raiders affronteront Downers Grove North, tête de série, en demi-finale mercredi.

Lincoln-Way Ouest 9, Plainfield Nord 3 : À New Lenox, Conor Essenberg a effectué trois points pour mener West dans sa dernière mise au point de la saison régulière avant le début des séries éliminatoires cette semaine. Danny Hodel, Tyler Koscinski, Lucas Acevedo et Dominic Saso avaient des points produits pour les Warriors (26-8). Bennett LoConte a doublé et a marqué deux buts pour North (16-16-1).

Oswego Est 12, Lockport 5 : À Oswego, Anthony Martinez a frappé un circuit en solo dans le cadre d’une journée de deux coups sûrs pour les Porters dans une défaite. Dylan Nagle et Ryan Groberski avaient des points produits pour Lockport (19-13).

Balle molle

Lockport 12, Roméoville 0 (5 auberge) : Au Class 4A Lockport Regional, Kelcie McGraw était elle-même typique alors que les Porters, troisième tête de série, ont ouvert le tournoi d’État avec la victoire. McGraw en a retiré huit et a été aidé par un grand chelem d’Addison Foster dans le cadre d’une quatrième manche de sept points qui a ouvert le jeu. RJ Slavicek a produit deux points pour Lockport (28-7-1). Les Porters affronteront le vainqueur entre Andrew et Stagg pour le titre régional vendredi.

Joliet West 5, Lincoln-Way West 3 : À Joliet, Karley Talkie a réussi un simple RBI dans le cadre d’une sixième manche de deux points pour amener les Tigers à la victoire hors conférence. Avery Houlihan a eu deux points produits et Madison Jadron en a retiré cinq pour mener Joliet (16-12). Cam Ball a frappé en deux pour L-WW (20-12).

Thornwood 24, Joliet Central 14 (auberge 5) : Au Class 4A Bolingbrook Regional à Joliet, Haydn Voss a doublé, réussi un circuit et compté quatre points pour mener les Steelmen dans leur défaite. Krista Sierra a ajouté quatre coups sûrs et en a produit quatre pour Central (2-22).

Volley-ball garçons

Bolingbrook 2, Providence Catholique 1 : Au Lockport Sectional, les Raiders, sixièmes têtes de série, se sont qualifiés pour les demi-finales régionales en battant les Celtics 25-12, 21-25, 25-16. Bolingbrook (17-17) affrontera Lockport, quatrième tête de série, en demi-finale régionale mardi. Providence a clôturé sa saison 11-25.

Romeoville 2, Lincoln-Way Central 1 : Au Lockport Sectional, les Spartans ont devancé les Knights 25-20, 18-25, 25-18. Romeoville (14-16) affrontera Lincoln-Way East, tête de série, mardi. Central a clôturé sa saison 9-27.

Plainfield Est 2, Plainfield Centre 0 : Au Lockport Sectional, East a battu les Wildcats en deux sets 25-13, 25-13 pour se qualifier pour les demi-finales régionales. Les Bengals (28-7) affronteront Joliet Catholic mardi.

Écluse 2, Lemont 0 : Au Lockport Sectional, menés par 24 passes décisives d’Evan Dziadkowiec et six attaques décisives de Wade Welke, les Porters se sont qualifiés pour les demi-finales régionales avec une victoire de 25-22, 25-19 sur Lemont. Lockport (27-9) affrontera Bolingbrook mardi.

Académie catholique Joliet 2, Minooka 0 : Au Joliet West Sectional, les Hilltoppers, cinquième tête de série, ont battu Minooka 25-9, 25-18 pour se qualifier pour les demi-finales régionales. JCA (27-7) affrontera Plainfield East mardi.

Crosse garçons

Andrew 21, Plainfield Nord 11 : Au Washington Sectional à Tinley Park , North est tombé face aux Thunderbolts en quarts de finale de section.

Crosse pour filles

O’Fallon 14, Minooka 11 : Au O’Fallon Sectional, la saison des Indiens s’est terminée contre les Panthers, quatrièmes têtes de série. Minooka, cinquième tête de série, a terminé l’année à 7-7.

Mariste 16, Plainfield Est coopérative 3 : Au Marist Sectional à Chicago, les Redhawks, deuxième tête de série, ont éliminé les Bengals en quarts de finale de section.