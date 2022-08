Le tour d’horizon des sports Herald-News du lundi 22 août

L’équipe féminine de volley-ball de Lincoln-Way Central a battu Romeoville, 25-17, 25-15, en action hors conférence pour ouvrir la saison avec une victoire lundi à Romeoville.

Kiera King a mené LW Central avec six attaques décisives, trois as, cinq passes décisives et cinq récupérations. Alyssa Teske a réussi six attaques décisives, 11 passes décisives, deux récupérations et un as. Nicole Jancaric a réussi trois attaques décisives et deux blocs, et Kylie McCarthy a ajouté deux as et neuf récupérations.

GOLF GARÇONS

Inviter Sénèque : À Nettle Creek à Morris, Serena a terminé première avec un score d’équipe de 329. Seneca a terminé deuxième avec 357 et Dwight (360) a terminé troisième.

Camden Figgins a mené Serena avec un 75. Le coéquipier de Figgins, Carson Baker, et Ben Hintzsche de Hinckley-Big Rock avaient chacun un 81. Kaleb Powell de Seneca avait un 85 et Braxton Hart de Serena a ajouté un 86.

Inviter Streator : À The Eastwood à Streator, Coal City a terminé à la sixième place.

Dylan Brown a terminé juste en dehors du top 10 avec un 83, suivi de Jack Varnak (89), Ryne Phalen (90), Ryland Megyeri (95), Luke Carter (96) et Culan Lindemuth (111).

GOLF FILLES

Canton de Joliet 167, Plainfield Est 180 : À Inwood à Joliet, les Steelmen ont terminé en tête et ont remporté une victoire dans la Southwest Prairie Conference.

Autumn Allen a mené l’équipe avec un score de 41. Jamie Daniels, McKenna Anderson et Nina Mayfield ont chacune terminé avec un 42.

Lockport 171, Lincoln-Way West 173 : À Lockport, les Porters ont terminé en tête pour remporter la victoire de la SouthWest Suburban Conference.

Gianna White a terminé avec un 38, égalant Kaylee Dwyer de LW West pour les honneurs médaillés.

FOOTBALL GARÇONS

Plainfield Nord 2, Neuqua Valley 0 : À Naperville, les Tigers ont gagné en action hors conférence.

Plainfield Central 2, Shepard 0 : À Plainfield, les Wildcats ont remporté une victoire hors conférence.

SOCCER COLLÉGIAL MASCULIN

Joliet Junior College 4, Saint-François (JV) 2 : À Joliet, les Wolves ont ouvert la saison avec une victoire contre les réserves de St. Francis. Josh Cruz [Bolingbrook] a marqué deux fois, et Michal Czaplinski et Jorge Martinez [Joliet Central] également marqué.