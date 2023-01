Le tour d’horizon des sports Herald-News du lundi 16 janvier 2023

Azyah Newson-Cole a ouvert la voie à Lincoln-Way Central alors que son effort de 19 points a aidé les Knights à une victoire de 42-35 contre la Loyola Academy lors du MLK Coach Kipp Hoopfest de Benet lundi à Lisle. Keira Hunt a ajouté 11 points pour LWC (14-9).

Maçon (Ohio) 44, Bolingbrook 43 : À Berlin, Ohio, lors du Classic in the Country Challenge, les Raiders ont pris du retard jusqu’à une douzaine, se sont battus pour égaliser pour tomber sur un 3 points à la dernière seconde. Bolingbrook n’a subi que sa deuxième défaite de la saison et a maintenant une fiche de 19-2.

Peotone 54, Moment 14 : À Momence, dans un concours hors conférence, Mady Kibelkis a surclassé Momence à elle seule. Ses 19 points ont gardé les Blue Devils invaincus à 18-0. Jenna Hunter a ajouté 10 points et Madi Schroeder en a marqué neuf pour Peotone.

Joliet Catholique 56, La Salle-Pérou 44 : À Joliet, les Angels ont remporté la victoire hors conférence contre les Cavaliers pour passer à 12-11.

Basket-ball garçons

Saint-François 57, Joliet Central 43 : À Wheaton, lors du tournoi Wheaton Warrenville South MLK, Central est tombé aux mains des Spartans. Cincère Dyson a ouvert la voie avec 10 points pour les Steelmen (5-17).

Lake Forest Academy 49, Joliet Central 46 : À Wheaton, lors du premier match de la journée, JayLIN Murphy a marqué 28 points pour les Steelmen dans une défaite.

Lindblom 69, Plainfield Sud 64 : À Wheaton, lors du tournoi Wheaton Warrenville South MLK, les Cougars sont tombés face aux Eagles. Sud est tombé à 10-12.

Metea Valley 61, Plainfield Sud 46 : À Wheaton, lors du premier match de l’après-midi au tournoi WWS MLK, les Cougars sont tombés face aux Mustangs.

Rockford Boylan 63, Lemont 48 : À Deerfield, Lemont (13-4) a abandonné le concours pour la troisième place au tournoi Deerfield MLK.

Plainfield Central 61, Hansberry 54 : À Chicago, Central a mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives avec la victoire au Hyde Park MLK Shootout. Plainfield Central s’est amélioré à 5-13.