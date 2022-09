À Plainfield, Layla Collins a réussi 10 attaques décisives et deux blocs pour mener Plainfield Central à une victoire de volleyball hors conférence contre Downers Grove South, 25-20, 18-25, 25-23, lundi.

Lyndsay Austin a récolté trois as, Kinsey Bakhaus a récolté 13 passes décisives, Makayla Robinson a réussi deux attaques décisives et Macy Degraff a récolté 25 récupérations.

Bolingbrook 2, Thornwood 0 : À Thornwood, Madison Shroba a mené les Raiders avec sept attaques décisives lors d’une victoire sans conférence, 25-12, 25-5.

Sarah Harvey a récolté 15 passes décisives et cinq as et Kate Mottlow a récolté cinq récupérations.

Morris 2, Sénèque 0 : À Morris, Mia Olvera a mené avec neuf passes décisives et Hanna Lauterbach a réussi six attaques décisives pour aider Morris à vaincre les Shamrocks en action hors conférence.

Morris a gagné 25-21, 25-16.

GOLF FILLES

Invitation Pontiac : Au Wolf Creek Golf Club, Jamie Daniels a mené le canton de Joliet avec un score de 74 à la deuxième place dans une rencontre à 12 équipes.

Joliet a terminé avec 355 points, juste en deçà des 353 de Morton. McKenna Anderson a tiré un 88, Nina Mayfield a tiré un 95 et Autumn Allen a suivi avec un 98.

FOOTBALL GARÇONS

Beecher 6, Reed-Custer 0 : À Braidwood, les Comets sont tombés en action hors conférence.

Stephen Condreay était devant le filet avec neuf arrêts.