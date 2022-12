Le tour d’horizon des sports Herald-News du lundi 12 décembre

Devant le public local lundi soir, l’équipe féminine de basket-ball de la Joliet Catholic Academy a remporté une victoire de 49 à 45 sur son rival de l’East Suburban Catholic Conference, St. Laurence.

Layla Pierce a été la meilleure marqueuse des Angels, qui s’est améliorée à 4-6 cette saison.

Sophia Mihelich de Joliet Catholic tire un tir en suspension contre Saint-Laurent le lundi 12 décembre 2022 à Joliet. (Doyen Reid/)

Lockport 38, Oak Lawn 36 : Dans l’Oak Lawn Invitational, les Porters (5-6) menaient 16-2 après un quart et détenaient un avantage de 29-10 avant qu’Oak Lawn ne se rallie tard pour égaliser. Lockport, cependant, a réussi à sceller la victoire sur la ligne des lancers francs. Patricija Tamasauakas a mené Lockport avec 10 points.

Peotone 61, Lisle 36 : Mady Kibelkis a mené les Blue Devils (10-0, 5-0) à la victoire de l’Illinois Central Eight avec 18 points, tandis que Jenna Hunter en a marqué 15. Madi Schroeder en a ajouté 12.

Prairie Central 58, Coal City 27 : Les Coalers (8-2) ont été surclassés 15-2 au premier quart et ne se sont jamais remis de la défaite hors conférence. Makayla Henline et Abby Gagliardo ont chacune marqué six points pour mener Coal City.

Wilmington 47, Gardner-South Wilmington 32 : Aux Iroquois West Holiday Hoops, Addy Fair et Hannah Balcom ont chacune marqué 12 points pour GSW (4-9). Lexi Liaromatis a mené Wilmington (4-6) avec 16 points.

Basket-ball garçons

Bradley-Bourbonnais 57, Bolingbrook 47 : Les Raiders (6-2) tiraient de l’arrière 28-22 à la mi-temps et 42-36 après trois quarts. Ils se sont rapprochés à 51-47 avec 1:24 restant, mais ne se sont pas rapprochés.

DJ Strong a mené Bolingbrook avec 17 points, tandis que Keon Alexander a récolté 12 points, huit rebonds et cinq passes.

Reed-Custer 72, Clifton Central 52 : Les Comets se sont améliorés à 4-0 avec la victoire hors conférence.