Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 8 septembre

Le tennis féminin catholique de Joliet a remporté des victoires dans les trois matchs de double jeudi pour assurer une victoire 3-2 hors conférence contre l’hôte Morris.

Callie Streitz et Ally McCarthy ont gagné, 6-1, 6-2 en double n ° 1. Genevieve Darley et Ashley Murray ont gagné, 6-3, 6-3, au double n ° 2, et Molly Gerdes et Maura Hibner ont gagné, 6-3, 6-2, au double n ° 3.

Gretchen Zarbock (n ° 1) et Julia Borgstrom (n ° 2) ont gagné en simple pour Morris. Charles a gagné, 6-0, 6-1, et Borgstrom a gagné, 6-3, 6-2.

GOLF GARÇONS

Coal City 177, Reed Custer 226 : À Cinder Ridge, Ryland Megyeri a tiré un 38 pour mener les Coalers à une victoire de l’Illinois Central Eight Conference.

Jack Varnak a tiré un 45 suivi de Ryne Phelan et Culan Lindemuth avec 47.

Pour les Comets, Makayla Wilkens a tiré un 52, Eli Nagel a tiré un 55, Chandler Lowe a tiré un 59 et Kyle Highland a terminé avec un 60.

GOLF FILLES

Sénèque triangulaire : À Seneca, les Fighting Irish ont pris la deuxième place avec un score de 246 équipes lors d’une rencontre à trois équipes avec Coal City et Plano.

Coal City a pris la première place avec un score de 242, et Plano est arrivé troisième avec un 272.

Canton de Joliet 181, Aurora Ouest 204 : À Aurora, Jamie Daniels a tiré un 38 pour mener les Tigers à une victoire de la Southwest Prairie Conference.

FOOTBALL GARÇONS

Naperville Central 7, Minooka 0 : À Naperville, les Indiens sont tombés dans une action hors conférence. Ethan Kimbarovsky était devant le filet avec quatre arrêts.

VOLLEY FILLE

Coal City 2, Streator 0 : À Coal City, les Coalers ont battu les Bulldogs, 25-18, 25-17, pour une victoire de l’Illinois Central Eight Conference.

Addyson Waliczek a récolté 10 passes et 12 récupérations. Kayla Henline a obtenu sept passes décisives et quatre récupérations, Kenzi Henline a obtenu cinq attaques décisives, deux blocs et trois as.

NATATION FILLES

Lincoln-Way Central 138, Andrew 61 : À New Lenox, Hannah Quigley a remporté le 50 libre et Alexa Cohen a remporté le 500 libre pour mener les Knights à une victoire de la SouthWest Suburban Conference.

Les Knights ont remporté neuf des 12 épreuves.