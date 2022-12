Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 8 décembre 2022

Une attaque équilibrée a fourni le bon remède à l’équipe féminine de basket-ball de Joliet West lors de sa victoire 50-30 sur Joliet Central lors d’un concours disputé au Joliet Junior College.

Maziah Shelton a mené West avec 15 points. Destiny McNair et Makayla Chism ont ajouté 10 points chacun et Alayna Redditt en a ajouté huit pour les Tigers. West s’est amélioré à 6-3 au total et 2-1 dans la Suburban Prairie Conference. Central est tombé à 2-6, 1-2 dans le SPC.

Basket Garçons

Lemont 68, Parc Tinley 39 : À Tinley Park, Conor Murray a marqué 22 points alors que Lemont est resté parfait cette saison. Matas Castillo en a ajouté 19 pour Lemont (8-0, 3-0 South Suburban Conference).

Basket filles

Lockport 47, Andrew 42 : À Tinley Park, une deuxième mi-temps de 16-1 a permis aux Porters de remporter la victoire du SWSC sur la route. Kaya Osinski a mené tous les marqueurs avec 13 points pour Lockport (3-6, 1-2 dans le SWSC). Alaina Peetz et Pat Tamasauskas ont obtenu 10 points chacun pour Lockport.

Peotone 49, Reed-Custer 20 : À Peotone, la séquence sans défaite s’est prolongée à neuf pour les Blue Devils alors qu’ils survolaient les Comets. Jenna Hunter a ouvert la voie à Peotone avec 17 points et Madi Schroeder en a ajouté 12 pour Peotone (9-0, 3-0 dans l’Illinois Central Eight). Le RC (5-6, 1-2) était mené par Kaylee Tribble avec 12 points.

Gardner-South Wilmington 51, Sainte-Anne 28 : À Donovan, les Panthers ont remporté la victoire sur la route lors de la River Valley Conference. GSW s’est amélioré à 3-7 au total, 3-1 dans le RVC.

Homewood-Flossmoor 51, Lincoln-Way West 25 : À New Lenox, Peyton Madl a marqué 10 points pour mener West. C’était la première défaite de la saison pour les Warriors (8-1, 1-1 en SWSC).

Lincoln-Way Est 52, Bradley-Bourbonnais 32 : À Francfort, Lana Kerley a marqué 16 points pour mener les Griffins au concours SWSC. Lilly Dockemeyer a récolté 13 points, tandis que Hayven Smith a totalisé 12 points et mené Est (5-2, 1-1 dans le SWSC) aux rebonds.

Bolingbrook 49, Lincoln-Way Central 39 : À New Lenox, les Raiders sont restés parfaits dans le SWSC avec la victoire sur la route. Gracen Gehrke a récolté 11 points pour LWC (7-4, 1-1). Bolingbrook est maintenant 10-0, 2-0 dans le SWSC.

Sénèque 48, Roanoke-Benson 46 : À Roanoke, les Irlandais ont battu RB 16-8 dans le dernier quart pour la victoire. Kennedy Hartwig a marqué 18 buts pour mener Seneca (8-2, 5-0 dans la conférence Tri-County).

garçons, natation

Joliet Central 88, Lincoln-Way West 78 : À Joliet, les Steelmen ont capturé tous les événements sauf deux lors de la double rencontre avec les Warriors. Vaughn Craven, Ryan Bates, Benjamin Clark, Tate Thomas et Marco Rodriguez ont remporté des courses individuelles pour Joliet. Brayden Beckes était un gagnant individuel pour West.

Lincoln-Way East 114, Benet Academy 68 : À Francfort, Sebastian Leal et Joey Lundgren ont remporté deux épreuves individuelles chacun pour l’Est. Les Griffins ont aussi remporté deux des trois relais. Nate Jackson a établi un record scolaire avec 280,65 points en plongeon pour East.

Morris 119, Pontiac 50 : Chez Morris, Nic DeLuca et Cameron James ont chacun remporté deux épreuves pour Morris. Les hôtes ont également remporté les relais 200 m quatre nages et 400 m libre.

Lutte des garçons

La lutte Seneca se divise: À Dwight, les Fighting Irish ont partagé une paire de duels. Seneca a battu Dwight 68-12 et est tombé à Clifton Central 42-33. Chris Peura, Colin Wright, Asher Hamby, Nate Othon, Ethan Othon et Wyatt Coop ont remporté deux matchs pour les Irlandais. Michael Gamble et Dylan Crouch ont remporté des matchs pour les Troyens.

Joliet West 44, Andrew 32 : À Tinley Park, Peter Dallas, Marcus Godfrey, Jr., Austin Perella, Nijee Harris, Jayden Groner et Wyatt Schmitt ont tous gagné par chutes pour les Tigers dans le duel hors conférence.

Plainfield Nord 35, Oswego 25 : À Plainfield, les Tigers ont remporté le dernier match du duel du SPC avec les Panthers pour remporter le match.

Quilles pour garçons

Lincoln-Way Est 2 042, Stagg 1 995 : À Francfort, Jonas Przybylinski a mené les Griffins avec une moyenne sur deux matchs de 226. Junior Connor Boers a contribué avec une moyenne sur deux matchs de 207 pour East (5-4, 4-3 dans la SouthWest Suburban Conference).

Providence 2 659, Lion Catholique 1 761 : À Chicago, le junior Zach Schwarz a obtenu un 243 pour mener les Celtics.

Quilles de filles

Lincoln-Way Est 1 497, Bolingbrook 1 122 : À Romeoville, Amanda Martinek a obtenu une moyenne de 214 pour les Griffins lors du match SWSC. Abby Bojan a obtenu un 189 lors de son premier match, Holly Statton avait un 174 lors du deuxième match et Rachel Overocker, Katie Stewart et Chandler Townsend ont contribué à la victoire d’East.

Plainfield Central 2 301, Plainfield Nord 2 048 : À Plainfield, Kathleen Schraer a eu le meilleur match et le total pour Central. Sa meilleure partie de 205 a été la seule quilleure de plus de 200 ce jour-là. Son total de trois matchs de 587 était plus de 100 quilles de plus que le prochain quilleur le plus proche. Ellie Boley a mené North, marquant 434.