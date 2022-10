Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 6 octobre 2022

À Yorkville, la visite de Joliet West a battu les Foxes hôtes lors d’une rencontre de volleyball féminin de la Conférence des Prairies du Sud-Ouest jeudi soir, 25-13, 25-17.

Ava Grevengoed (huit attaques décisives, cinq récupérations), Gabby Piazza (cinq attaques décisives, deux as), Grace Morrow (cinq attaques décisives), Olivia Baxter (six récupérations, trois as) et Ashlyn Noon (11 passes décisives, trois as) ont mené l’attaque pendant Joliet West, maintenant 20-6 au total et 6-1 en conférence.

Minooka 2, Aurore Ouest 0 : À Minooka, les hôtes (7-13, 4-3 SPC) ont remporté la victoire de la Southwest Prairie Conference 25-15, 25-21. Les Indiens ont été menés par les neuf passes décisives et les cinq attaques décisives de Lily King ainsi que par les six récupérations et les deux as de Kennedi Brass.

Lockport 2, Sandbourg 1 : Dans un affrontement SouthWest Suburban Conference Blue, l’hôte Porters (19-5 au total, 6-1 SWSC Blue) a remporté le triomphe, 25-23, 26-28, 26-24, mené par Grace Juergens (11 kills), Lainey Green (17 passes), Payton Malinsoki (24 récupérations) et Hailey Rak (trois attaques décisives, deux contres).

Coal City 2, Streator 0 : Au Pops Dale Gymnasium de Streator, les Coalers en visite (20-7) ont remporté leur 20e victoire, 25-16, 25-20, menés par des doubles-doubles d’Addyson Waliczek (10 passes, 10 récupérations) et Kayla Henline (10 passes, 12 fouilles). Gwen Wharrie (six kills), Kenzi Henline (six kills) et Emma Rodriguez (quatre kills) ont également rythmé Coal City.

Lincoln-Way Est 2, Homewood-Flossmoor 1 : Ava Nepkin et Jada James ont réussi huit attaques chacune pour mener les Griffins (19-3, 6-0) à la victoire de la Southwest Suburban Conference, 19-25, 25-21, 25-21, tandis que Hayven Smith et Alaina Pollard ont réussi six attaques décisives. chaque.

Roméoville 2, Oswego 1 : Les Spartans se sont améliorés à 9-10 au total et 4-3 dans la Conférence du sud-ouest des Prairies avec la victoire 25-23, 24-26, 25-16.

Morris 2, Ottawa 1 : Morris s’est amélioré à 21-5 au total et 9-1 dans la Conférence Interstate Eight avec la victoire sur la route.

Tennis filles

Ottawa 4, Morris 1 : À Ottawa, Morris est tombé à un dossier de 11-8, sa seule victoire étant au deuxième rang en simple grâce à Julia Bongstrom (6-2, 6-1). Les simples n ° 1 Gretchen Zarbock (4-6, 6-0, 6-10) et les doubles n ° 2 Meghan Bzdill et Shreya Patel (6-1, 1-6, 6-10) ont toutes deux perdu en bris d’égalité.

Football garçons

Stagg 3, Lincoln-Way West 0 : À Palos Hills, les Warriors ont été exclus pour subir la défaite sur la route.

Plainfield Nord 4, Joliet Ouest 2 : Plainfield North a remporté la victoire de la conférence Southwest Prairie.