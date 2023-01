Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 5 janvier 2023

Jeudi soir n’aurait pas pu mieux commencer pour l’équipe féminine de basket-ball de Seneca.

Une avance de 19-0 au premier quart s’est transformée en une déroute de 57-21 pour visiter Midland dans un concours de la Conférence Tri-Valley. Kennedy Hartwig a drainé cinq 3 points sur son chemin vers une soirée de 24 points pour mener la Lady Irish. Alyssa Zellers a ajouté 11 points pour Seneca (15-6, 7-0 TVC).

Basket filles

Lincoln-Way Central 65, Andrew 34 : À Tinley Park, Azyah Newson-Cole a eu une grosse journée pour les Knights alors que Central a remporté leur match d’ouverture de la SouthWest Suburban Conference.

Newson-Cole a marqué 20 points pour mener Central (11-7, 1-0 SWSC) et a ajouté six rebonds et quatre passes. Gracen Gehrke a ajouté 11 points et cinq rebonds pour les Knights.

Yorkville 52, Joliet Central 41 : À Yorkville, Sakia Pruitte a marqué 13 points pour mener les Steelmen dans un concours de South Suburban Prairie. Isabel Sanchez a ajouté 10 points pour Central (7-10, 2-5 SPC).

Lincoln-Way West 54, Stagg 38 : À New Lenox, Peyton Madl et Chyne Lewis ont marqué 12 points chacun pour mener les Warriors à une victoire lors de leur premier match SWSC. West s’est amélioré à 13-4 au total.

Sandburg 55, Lincoln-Way East 52 : À Orland Park, Hayven Smith a marqué 14 points alors que les Griffins abandonnaient leur concours sur la route aux Eagles. East est tombé à 14-4 au total, 0-1 dans le SWSC Blue.

Bolingbrook 57, Homewood-Flossmoor 33 : À Bolingbrook, Angelina Smith a inscrit 15 points alors que les Raiders ouvraient le jeu SWSC Blue avec la victoire sur les Vikings. Bolingbrook s’est amélioré à 14-1 cette saison.

Lockport 54, Bradley-Bourbonnais 34 : À Lockport, Patricija Tamasauskas a mené les Porters avec 17 points dans le crossover SWSC. Alaina Peetz en a ajouté 12 pour Lockport (13-8).

Lemont 37, Argo 34 : À Summit, Bella Kedryna était à peu près tous les Indiens nécessaires au concours de la South Suburban Conference. Kedryna a marqué 30 des 37 points de son équipe alors que Lemont s’améliorait à 8-7, 3-1 dans la SSC.

Reed-Custer 38, Streator 8 : À Braidwood, Kaylee Tribble a mené une attaque Comet équilibrée avec 11 points dans la déroute de l’Illinois Central Eight. Le RC s’est amélioré à 10-10 au total, 4-2 en conférence.

Peotone 50, Wilmington 36 : À Peotone, un effort professionnel a gardé les Blue Devils invaincus. Madi Schroeder a ouvert la voie avec 17 points, et Marissa Velasco en a ajouté 13 pour Peotone (15-0, 6-0 dans l’ICE).

Coal City 55, Isle 44 : À Lisle, Makayla Henline a marqué 16 points et capté six rebonds pour les Coalers lors du concours ICE. Mia Ferrias a ajouté 15 points pour Coal City (13-4, 4-2 dans l’ICE).

Gardner-South Wilmington 52, Momence 31 : À Momence, Addi Fair a réalisé une autre performance incroyable pour les Panthers. Ses 30 points ont ouvert la voie à GSW (8-10, 5-2 dans le RVC).

Basket-ball garçons

Lemont 79, Argo 43 : À Lemont, Matas Castillo a marqué 16 points et Rokas Castillo en a ajouté 13 dans la victoire du SSC. Deividas Bilevicius a ajouté 10 points pour Lemont (13-1, 4-0 dans le SSC).

Lutte des garçons

Plainfield Nord 41, Ouest Aurora 25 : À Plainfield, les Tigers se sont améliorés à 14-4 cette saison avec la victoire sur West Aurora, classé par l’État. Jack Curran, Luke Grindstaff, Jack Wegner, Leonardo Tovar, Lou DelPage, Aidan DuRell et Reid Pakla ont été parmi les gagnants pour North.

Lemont 36, Oak Forest 36 (égalité) : À Oak Forest, Cory Zator, Carter Mikolajczak, Sam Schuit, Johnny O’Connor, Nathan Wrublik, Vincent Dellicolli et Alex Pasquale ont été les gagnants pour les Indiens lors du tirage au sort avec les Bengals.

Coal City 65, Peotone 6 : À Wilmington, quatre lutteurs Coaler ont gagné à l’automne, alors que Michael Gonzalez, Joey Breneman, Jack Poyner et Brant Widlowski ont ouvert la voie à Coal City.

Coal City 66, Isle 9 : À Wilmington, dans le cadre de la rencontre triangulaire, les Coalers ont battu les Lions avec cinq chutes. Brody Widlowski a remporté son match pour les Coalers à 113 livres en 50 secondes.

Joliet Ouest 60, Joliet Centre 21 : À Joliet, lors du Takedown Cancer Match, West a remporté la couronne de la conférence avec 10 chutes. Marquell Godfrey a été le plus rapide, remportant le match de 126 livres en 43 secondes.

Quilles de filles

Oswego Est 2 537, Plainfield Nord 2 278 : À Aurora, lors d’un match contre le SPC, les Tigers sont tombés face aux Wolves.

Lockport 1 854, Lincoln-Way Est 1 852 : À Mokena, Morgan LiCausi a mené les Porters à la victoire du SWSC contre les Griffins, obtenant un total de 436 en deux matchs. Paige Matiasek a ajouté un total de 392 pour les Porters.

Lincoln-Way Central 1 389, Sandburg 1 367 : À Orland Park, Samantha Mann a réalisé un record d’équipe de 383 pour ouvrir la voie aux Knights.