Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 25 mai

Base-ball

Plainfield Nord 2, Naperville Nord 0 : À Naperville, les Tigers se sont battus pour une victoire de la classe 4A Naperville Central Regional.

Aiden Simmons était 1 sur 2 au marbre avec deux points produits, John St. Clair était 1 sur 3 avec un double et Tyler Evans était 1 sur 3 avec un point marqué.

Kyle Demay a remporté la victoire au monticule, lançant quatre manches, accordant quatre coups sûrs et en retirant cinq.

Joliet Ouest 5, TF Sud 3 : À Joliet, Joe Lukancic a mené l’offensive, allant 2 en 3 au marbre avec un point marqué et deux points produits pour mener les Tigers à une victoire de classe 4A Joliet West Regional.

Cael Karczewski est allé 2 en 3 avec un RBI, Zackry Tarrant a conduit en deux et Parker Schwarting a triplé.

Jimmy Anderson a remporté la victoire sur le monticule, retirant sept à six manches lancées. James Love a obtenu l’arrêt et en a retiré deux, envoyant les Tigers au match pour le titre de samedi.

Minooka 1, Bradley-Bourbonnais 0 : À Minooka, les hôtes ont remporté l’action régionale de classe 4A Minooka pour passer au championnat de samedi.

Neuqua Valley 5, Roméoville 0: A Naperville, les Spartans sont tombés dans une demi-finale régionale de classe 4A Neuqua Valley.

Athlétisme garçons

État IHSA de classe 1A : À Charleston, des membres de Peotone, Seneca, Reed-Custer et Wilmington ont participé au IHSA State Track Meet à l’Eastern Illinois University.

Pour Seneca, Alex Bogner-Kidwell a terminé à la 19e place au lancer du poids (13,62 mètres). Nathan Grant a terminé neuvième au saut en hauteur (1,85), Collin Wright a pris la 19e place au saut en longueur (5,62) et Sam Churchill a pris la 12e place au saut à la perche (3,86). Le relais 4×100 mètres de David Bergeson, Ryan Flynn, Sam Churchill et Matt Stach a pris la 39e place (44,63 secondes).

Chez les Comets, Danny Cuban a terminé neuvième du 300 mètres haies (41,09) et 24e du saut à la perche (3,56).

Pour les Wildcats, le relais 4×400 mètres de Reid Waldon, Decklan Proffitt, Cody Prindiville et Billy Moore a pris la 37e place (3:37.34).

Tennis garçons

État IHSA de classe 1A : Dans la banlieue de Chicago, les joueurs de Lemont et Morris ont remporté des victoires au tournoi IHSA State.

Pour Lemont, en simple, Ethan Bator a remporté le premier tour du groupe de championnat 6-2, 6-0 mais a chuté au deuxième tour 6-0, 6-1 et en consolation 6-1, 6-1. Shokhrukh Muradov a perdu son match de premier tour, les deux matchs 6-3, a rebondi pour gagner 6-0, 6-0 et 6-3, 6-2, mais a finalement été éliminé au troisième tour du jeu éliminatoire par un 6- 3, décision 6-2.

Pour Morris, en simple, Connor Barth a été battu au premier tour du groupe de championnat 6-3, 7-5, puis a remporté des victoires par des scores de 6-4, 6-1 et 6-3, 6-2 avant d’être éliminé avec une défaite 6-2, 6-4. En double, Connor Ahearn et Mason Kitchell ont chuté au premier tour 6-0, 7-6 (7) puis ont perdu 6-3, 7-6 (4).

État IHSA de classe 2A : Dans la banlieue de Chicago, des membres de Lincoln-Way East, Lincoln-Way West et Lockport ont participé à des tournois d’État.

Pour les Griffins, en simple, John Kenny a remporté le premier tour du groupe de championnat 6-3, 6-1 mais a été battu au deuxième tour 6-0, 6-0 et au troisième 6-3, 6-0. Thomas Stoiber a perdu au premier tour 6-2, 6-1 et dans son match de consolation 6-4, 6-1. En double, Ryan Dell et Will Pangallo ont été battus au premier tour, 6-2, 7-6 (4), puis ont gagné. 6-2, 6-1 et 6-2, 7-6 (2) avant d’être éliminé via une défaite 6-3, 6-2.

Pour les Warriors, en simple, Milan Miskovic a été battu au premier tour 6-1, 6-2 et dans le groupe de consolation 6-2, 4-6 (10-4).

Pour les Porters, Ryan Moran et Aidan Marcinkewicz ont perdu le premier tour 6-3, 6-1, et Nathaniel Arien et Davey Markusic ont chuté au premier tour 6-0, 6-1. Les deux équipes ont ensuite perdu au premier tour du match de consolation – Moran et Marcinkewicz 6-3, 6-2; Arien et Markusic 6-3, 6-4.

Volley-ball garçons

Lincoln-Way Ouest 2, Plainfield Est 0 : À Joliet, les Warriors ont gagné en deux lors de l’action régionale de Joliet West, 25-16, 25-18 pour remporter le titre régional.