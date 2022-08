Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 25 août

Les garçons de football de Lincoln-Way West ont affronté Joliet West aux tirs au but et ont remporté une victoire 2-1 jeudi au Windy City Classic.

Rylan Decker a effectué deux arrêts sur penalty. Reece Eggener, Caleb Ludwig, Jack Towner et John Hernandez ont chacun converti leurs tirs au but.

Minooka 2, Vallée de Metea 1 : À Aurora, Ethan Kimbarovsky a réussi six arrêts pour mener Minooka à une victoire hors conférence.

Cael Hiser et Eli Avalos ont chacun marqué un but et Ben Wolcott a récolté une passe décisive.

Morris 6, De Pue 1 : À Earlville, Nick Webber a enregistré un tour du chapeau lors d’une victoire du tournoi War on 34 pour Morris.

Ben Salzman a ajouté deux buts et Donovan Smith a complété le score. Ryker Anderson a obtenu deux passes décisives, et Angel Valderrama et Connor Ahearn en ont chacun obtenu une.

GOLF FILLES

Canton de Joliet 162, Roméoville 209 : À Joliet, Jamie Daniels a tiré un 37 pour mener les Steelmen à une victoire de la Southwest Prairie Conference sur les Spartans.

McKenna Anderson en a tiré 39 et Nina Mayfield et Jersy Hauert en ont tiré 43.

Angela Costellanos a mené Romeoville avec un 65.

Lincoln-Way West 192, Bolingbrook 219 : À Bolingbrook, Maggie Schwerha a remporté une médaille de 43 pour la compétition Warriors in SouthWest Suburban.

TENNIS FILLES

Morris 4, Coal City 1 : À Coal City, Morris a remporté les trois matchs de double et a reçu une victoire 6-0, 6-0 de Julia Borgstrom en simple n ° 2.

Faith Bogard et Keira Kjellesvik ont ​​gagné, 6-2, 6-4, au premier rang en double. Meghan Bzdill et Shreya Patel (n ° 2) ont gagné, 6-0, 6-3, et Faith Bogard et Abby Henson (n ° 3) ont gagné, 6-3, 6-4.

Lincoln-Way Ouest 7, Plainfield Sud 0 : À New Lenox, les Warriors ont vaincu les Cougars dans une action hors conférence.

NATATION FILLES

Joliet Township 91, Lincoln-Way West 79 : À Joliet, les Steelwomen ont vaincu les Warriors en action hors conférence.

Hailey Byrne a mené avec des victoires au relais quatre nages de 200 verges avec Erin Mosier, Abby Mosier et Marlie Potocki, et une victoire individuelle au 100 verges dos. Abby Mosier a remporté le 50 m libre et le 100 m papillon.

Lincoln-Way Central 106, Lincoln-Way Est 80 : À New Lenox, les plongeurs Angelika Zapart, Flynn Meyer et Natalie Peffer se sont classés parmi les trois premiers pour mener les Knights à une victoire SWSC.

Callie Barker, Kayla Rompaia, Kylie Trautvetter et Nonoka Kubota ont également contribué avec des victoires.

VOLLEY FILLE

Yorkville 2, Lincoln-Way West 1 : À Yorkville, les Warriors se sont battus mais ont chuté en action hors conférence, 25-19, 24-26, 25-16.

Caroline Smith a mené l’équipe avec sept attaques décisives et quatre blocs. Laney Tuttle et Kaitlyn Wilkey ont mené les fouilles avec 27 chacun.

Joliet Ouest 2, Bradley-Bourbonnais 0 : À Joliet, Ava Grevengoed a réussi 10 attaques décisives et quatre récupérations pour mener les Tigers à une victoire hors conférence, 25-18, 25-18.

Gabby Piazza a réussi six attaques décisives et deux as, Ashlyn Noon a récolté 23 passes décisives et Olivia Baxter a récolté 11 récupérations.

Wilmington 2, Gardner-South Wilmington 0 : À Gardner, Emma Grace Strong a mené avec neuf passes décisives, deux blocs et une fouille pour mener les Wildcats à une victoire hors conférence, 25-18, 25-17.

Bella Reyes a réussi six attaques décisives, Jaylee Mills et Alyssa Johnston ajoutant chacune quatre attaques décisives. Mills a ajouté quatre blocs tandis que Reyes et Lexi Liaromatis avaient six récupérations par morceau.

VOLLEY-BALL COLLÉGIAL

Joliet Junior College 3, Illinois Valley Community College 0 : Les Wolves ont ouvert leur saison avec une victoire sur la route 25-10, 25-15, 25-23.

Alyssa Ohlund (Wilmington) a mené les Wolves avec 11 attaques décisives, Kayla Van Weelden en a ajouté 10 et Rebecca Ratajczyk (JCA) en a eu sept.