Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 22 septembre

À Joliet, Gabby Piazza a réussi 11 attaques décisives et cinq as pour mener les West Tigers de Joliet à une victoire de volleyball de la Conférence des Prairies du Sud-Ouest contre West Aurora, 25-16, 25-21.

Ava Grevengoed a réussi neuf attaques décisives, six récupérations et un as; Olivia Baxter cinq fouilles; Ashlyn Noon 14 passes décisives, deux récupérations et un as; et Taylor Brenczewski 10 passes décisives et deux as.

Bolingbrook 2, Stagg 0 : À Stagg, Madison Shroba a mené avec huit attaques décisives pour aider les Raiders à remporter la victoire de la SouthWest Suburban Conference.

Sarah Harvey a récolté 10 passes et sept as, Olivia Vaughn a récolté sept passes et deux as, Kate Mottlow a récolté sept récupérations et Noelle Aprati a réussi deux contres.

Lockport 2, Lincoln-Way West 0 : À New Lenox, les Porters étaient menés par Lainey Green avec 13 passes décisives et quatre as lors d’une victoire de la SouthWest Suburban Conference, 25-13, 26-24.

Meg Consigny a réussi neuf attaques décisives et Grace Juergens, 15 récupérations.

Lincoln-Way Est 2, Lincoln-Way Central 0 : À New Lenox, les Knights sont tombés lors de l’action de la SouthWest Suburban Conference. Kiera King a réussi 11 attaques décisives, six passes décisives et un bloc.

Minooka 2, Joliet Central 0 : À Joliet, Rachel Karceski a réussi 10 attaques décisives pour mener Minooka à une victoire de la Conférence du sud-ouest des Prairies, 25-10, 25-3.

GOLF FILLES

Sénèque 235, Earlville 280 : À Plano, Ella McDonnell a tiré un 47 pour mener les Irlandais à une victoire hors conférence.

Addison Stiegler a tiré 55, Shelby Welsh a tiré 59, Jolena Odum a tiré 60 et Jessica Bertrang a suivi avec 61.

FOOTBALL GARÇONS

Coal City 3, Kankakee 0 : À la Rival’s Cup, Luke Hawkins a marqué deux buts pour mener les Coalers à une victoire hors conférence.

Mataeo Blessing a marqué le troisième but. Les passes décisives des Warriors sont venues de Trey Buck et Gavin Togliatti.

Lincoln-Way West 1, Homewood-Flossmoor 0 : À Flossmoor, les Warriors ont vaincu les Vikings lors de l’action de la SouthWest Suburban Conference.

Oswego 2, Minooka 1 : À Oswego, Minooka s’est battu mais est tombé dans l’action de la Conférence du sud-ouest des Prairies.

Mekhi Cortes a marqué le seul but et Ethan Kimbarovsky était dans le filet, enregistrant cinq arrêts.

TENNIS FILLES

Lincoln-Way West 5, Andrew 2 : À Andrew, les Warriors ont battu les Yellow Jackets lors de l’action de la SouthWest Suburban Conference.

Nora Gosgrove et Emily Tigchelaar ont été des contributeurs clés en simple pour les Warriors.

NATATION FILLES

Aurore ouest 98, Morris 83 : À Morris, la coopérative Morris a été vaincue lors d’une action hors conférence.

Abigail Burke a terminé première du 50 m libre (: 30,26) et l’équipe de 400 m libre composée de Jena Lopina, Ella Mailhiot, Lilly Rodriguez et Burke a également terminé première avec un temps de 4: 41,02. Burke s’est aussi classé deuxième au 100 m libre (1:07,31).