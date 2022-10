Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 20 octobre

La deuxième année de Plainfield North, Jessica Kovalcik, reste dans la course au titre de l’État après avoir obtenu 3-0 lors de la journée d’ouverture de la compétition au tournoi d’État de tennis féminin de classe 2A dans la banlieue de Chicago.

Kovalcik n’a perdu aucun match au premier tour et a enchaîné avec deux victoires consécutives de 6-1 et 6-1.

L’équipe de double de Lockport, Martyna Kalinowska et Breanne Schultz, a abandonné son match de deuxième tour, mais reste en vie après deux victoires en jeu de consolation.

Ally McCarthy et Callie Streitz de Joliet Catholic ont également perdu leur match de deuxième tour dans la compétition de double de classe 1A, mais ont suivi avec une paire de victoires en jeu de consolation.

VOLLEY FILLE

Joliet Ouest 2, Plainfield Central 0 : À Plainfield, Ava Grevengoed a réussi huit attaques décisives, sept récupérations et un as pour mener les Tigers à une victoire de la Southwest Prairie Conference, 25-21, 25-10.

Ashlyn Noon a récolté 10 passes décisives et six récupérations, et Olivia Baxter a récolté six récupérations.

Lockport 2, Downers Grove Sud 0 : À Lockport, Aleksa Simkus a réussi trois attaques décisives et les Porters ont gagné en action hors conférence 26-24, 25-20.

Grace Juergens a récolté neuf attaques décisives, Abby O’Sullivan a obtenu 10 passes décisives, Jaime Volz a obtenu 13 passes décisives et Lauren Brown a obtenu quatre attaques décisives.

Minooka 2, Oswego Est 1 : À Minooka, Lily King a récolté 14 passes décisives, sept récupérations, huit attaques décisives et deux as pour mener les Indians à une victoire de 21-25, 25-23, 25-22 dans la Southwest Prairie Conference.

Makenzie Brass a réussi 10 attaques décisives et Kennedi Brass a récolté 14 récupérations et 10 points.

Lincoln-Way East 2, Sandburg 0 : À Sandburg, Jada James a réussi sept attaques décisives lors d’une victoire de la SouthWest Suburban Conference.

Maggie Simon a récolté 14 passes décisives, Lexi Byas a récolté 11 récupérations et les Griffins ont gagné 25-16, 25-21.