Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 1er septembre

Aleksa Simkus a fourni sept attaques décisives pour aider Lockport à vaincre Morris, 25-8, 25-15, jeudi en action hors conférence à Lockport.

Lainey Green a récolté 18 passes décisives et Payton Malinoski a récolté sept récupérations pour les Porters.

Gardner-South Wilmington 2, Illinois luthérien 0 : À Gardner, les Panthers ont battu les Crusaders, 25-22, 25-14, pour une victoire de la River Valley Conference.

Maddie Olsen a réussi quatre attaques décisives et un as, Hannah Frescura a récolté quatre attaques décisives, 11 passes décisives et un as, Hannah Balcom a réussi quatre attaques décisives et Jessica Dominguez a récolté huit récupérations et deux passes décisives.

Minooka 2, Plainfield Est 0 : À Plainfield, les Indiens ont vaincu les Bengals, 27-25, 25-23, dans le jeu de la Conférence sud-ouest des Prairies.

Maria Vercelote a eu 16 récupérations, Claire Olsen a fourni six blocs et Lily King a réussi sept attaques décisives, 12 passes décisives et 11 récupérations.

Bolingbrook 2, Downers Grove Sud 0 : À Bolingbrook, les Raiders ont battu les Mustangs, 25-17, 25-18, dans une victoire sans conférence.

Madison Shroba a mené avec sept attaques décisives et un as, Sarah Harvey a récolté 12 passes décisives et Kate Mottlow a récolté 10 récupérations.

TENNIS FILLES

Lincoln-Way West 4, Homewood-Flossmoor 3 : À Flossmoor, les Warriors ont devancé les Vikings pour une double victoire de la SouthWest Suburban Conference.

En double, Jess Weaver et Hannah White (n ° 1), Eva Kubilius et Ella Nichols (n ° 2) et Emily Costello et Aubrey Karczewski (n ° 4) ont toutes remporté des victoires pour West.

GOLF FILLES

Sénèque 229, Lisle 276 : À Seneca, Addison Stiegler et Jolena Odum ont partagé les honneurs des médaillés avec des rondes de 55 pour mener les Fighting Irish.

Julia Hogan a tiré un 56, tandis que Shelby Welsh et Jessica Bertrang ont tiré un 63.

Invitation à l’université normale : À Normal, Jamie Daniels a terminé deuxième au classement général avec un score de 73, et Joliet Township a terminé sixième au classement général par équipe.

FOOTBALL GARÇONS

Lincoln-Way West 3, Chicago Washington 0 : Au Windy City Classic, les Tigers ont gagné en action hors conférence.

Vallée de Neuqua 3, Minooka 1 : À Minooka, les Indiens sont tombés dans une action hors conférence. Kevyn Garcia a marqué une passe décisive de Roger Valle. Ethan Kimbarovsky était devant le filet avec quatre arrêts.

Herscher 6, Coal City 2 : À Coal City, les Coalers sont tombés lors d’une action hors conférence. Luke Hawkins et Keaton Stroner ont chacun marqué des buts. Caleb Figueroa a été crédité d’une passe décisive. Carter Macaluso était devant le filet avec 18 arrêts.

NATATION FILLES

Coopérative Joliet 122, Morris 48 : À Joliet, Morris a perdu en action hors conférence.

Abigail Burke a terminé deuxième du 50 m libre (27,99) et Katie Klinger a terminé deuxième du 100 m brasse (1:23:64). L’équipe de 400 m libre composée de Jena Lopina, Paige Swanson, Burke et Liliana Rodriguez a pris la deuxième place avec un temps de 4:12:55.