Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 1er décembre 2022

Une grande soirée d’Ava Gugliuzza a propulsé le basketball féminin de Lincoln-Way West vers une victoire déséquilibrée de 81-28 contre Simeon jeudi.

Gugliuzza a été l’un des cinq joueurs à avoir atteint le double pour West (6-0). Elle a terminé avec 27 points. Raylin Cabellero a récolté 17 points pour les Warriors.

Sénèque 51, Henri 19 : À Henry, un début de match de 14-2 à peu près tout ce dont les Irlandais avaient besoin dans leur concours de conférence Tri-County. Kennedy Hartwig a ouvert la voie avec 10 points pour Seneca (6-2, 3-0).

Joliet Ouest 60, Roméoville 50 : À Romeoville, Maziah Shelton a poursuivi son bon début de saison en marquant 28 points pour mener les Tigers. Destiny McNair en a ajouté 13 pour West (5-2, 2-0 Southwest Prairie Conference).

Joliet Central 58, Plainfield Est 48 : À Joliet, Central a secoué une première mi-temps lente pour se retirer pour la victoire du SPC sur les Bengals. Central s’est amélioré à 2-4 et a égalisé son record de conférence à 1-1.

Roanoke-Benson 68, Dwight 46 : À Roanoke, les Trojans (1-3, 0-1) ont laissé tomber leur match d’ouverture de la Tri-County Conference face aux Rockets.

Reed-Custer 39, Manten 31 : À Braidwood, Kaylee Tribble a marqué 13 points et Brooklyn Harding en a obtenu 10 alors que les Comets se sont améliorés à 4-4 au total et 1-1 à la Illinois Central Eight Conference.

Grace Christian Academy 37, Gardner-South Wilmington 36 : À Kankakee, les Panthers ont perdu un match serré jeudi soir. GSW est tombé à 1-7 sur la saison.

Peotone 61, Streator 11 : À Peotone, un parfait 7-0 pour les Blue Devils alors qu’ils roulaient dans le concours Illinois Central Eight. Mady Kibelkis a ouvert la voie à Peotone (7-0, 2-0) avec 13 points. Madi Schroeder a ajouté 12 points et Jenna Hunter a récolté 11 points et 10 rebonds.

Quilles pour garçons

Lincoln-Way Est 2 018, Lockport 1 994 : À Frankfort, l’étudiant de première année Jonas Przybylinski a de nouveau ouvert la voie aux Griffins, obtenant un record d’équipe de 215. Connor Boers (209) et Charlie Zdanek (207) ont aidé à mener l’Est à un record de saison de 4-3, 3-2 dans le Sud-Ouest. Conférence de banlieue.

Lutte des garçons

Lincoln-Way Est 52, Andrew 24 : À Tinley Park, Noah Ciolkosz, Tyson Zvonar, Brayden Mortell, Kevin Byrne, Domanic Abeja, Zach LaMonto, Jackson Zaeske, Ari Zaeske et Jack Mularz ont remporté des victoires alors que les Griffins (3-0, 1-0) ouvraient SWSC double- répondre à l’action.

Lemont 53, Argo 24 : À Lemont, le senior Johnny O’Connor a gagné par chute technique pour mener les Indiens à la victoire de la South Suburban Conference.

Lemont 78, Thornton fractionnaire sud 0 : À Lemont, les Indiens ont marché sur TF South lors de l’ouverture de la South Suburban Conference pour les deux écoles.

Oswego 39, Minooka 34 : À Minooka, les Indiens hôtes ont laissé tomber leur premier match du SPC contre les Panthers.

Yorkville 38, Plainfield Nord 24 : À Yorkville, les Tigers sont tombés face aux renards lors d’un premier match du SPC pour les deux écoles.

Sénèque 39, Sandwich 29 : À Morris, les Fighting Irish ont ouvert la saison avec une victoire sur les Indians.

Sénèque 48, Morris 34 : À Morris, les Irlandais ont éliminé l’hôte Morris.