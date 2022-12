Le tour d’horizon des sports Herald-News du jeudi 15 décembre 2022

Une longue semaine de basket-ball pour les Seneca Lady Irish s’est terminée par un bel arc de vacances grâce au senior Kenedy Hartwig.

Son effort de 29 points a aidé à retenir Newark 61-58 jeudi soir lors d’un match de conférence Tri-County. Hartwig a eu beaucoup d’aide, alors que Faith Baker a contribué avec 15 points et la deuxième année Ella Sterling en a ajouté neuf.

Seneca s’est amélioré à 9-4 au total.

Lockport 42, Stagg 26 : À Palos Heights, Patricija Tamasauskas a manipulé le ballon dans des séquences clés pour les Porters lors de leur cinquième victoire consécutive. Elle a également marqué 14 points pour mener Lockport (7-6).

Lincoln-Way Central 60, Sandburg 47 : À New Lenox, Azyah Newson-Cole a marqué 21 points alors que les Knights ont rebondi avec une impressionnante victoire SWSC. Keira Hunt a marqué 16 et Gracen Gehrke en a ajouté 12 pour LWC (8-5).

Thorton fractionnaire sud 58, Lemont 39 : À Lansing, les Indiens ont subi leur première défaite dans la SSC face aux Red Wolves. Lemont est maintenant 7-3, 2-1 dans le SSC.

Manteno 42, Morris 32 : À Manteno dans un concours Interstate 8, Morris est tombé à Manteno. Morris a maintenant une fiche de 6-9 et 0-5 en conférence.

Reed-Custer 42, Somonauk 26 : Calean Cole et Kaylee Tribble ont marqué 10 points chacun pour RC (6-7). Les Comets ont dominé Somonauk 22-9 en seconde période.

garçons, natation

Lincoln-Way Central 94, Stagg 69 : À New Lenox, Jack Mroz et Ethan Pajula ont remporté deux épreuves chacun pour les Knights. Central a remporté le relais 200 quatre nages et le 400 relais style libre en route vers la victoire en double compétition.

Lutte des garçons

Lemont en remporte deux en quad : À Lemont dans deux duels avec des ennemis de la South Suburban Conference, Lemont est sorti vainqueur. Les Indiens ont battu Timley Park 68-11 et Hillcrest 54-18. Julian Villianatos, Daniel Taylor, Edwards McKeough et Nicholas Persak ont ​​été parmi les gagnants pour Lemont.

Lincoln-Way West 43, Andrew 22 : À Tinley Park, Karter Guzman, Luke Siwinski, Tyler Mansker, Haden Anderson et Jimmy Talley ont tous gagné à l’automne lors de la double rencontre SWSC.

Nate Elstner, Anthony Sherman, Vinnie Pinto et Jimmy Slowik ont ​​également été gagnants pour West.

Sycomore 48, Morris 33 : À Sycamore dans un concours de l’Interstate 8, Morris est tombé aux mains des Spartans. Carter Skoff Jordan Martinez, Kazden Klinker, Andrew Peterson, Tyler Semlar et AJ Franzetti ont remporté des victoires pour Morris.

Quilles de filles

Sandburg 1 492, Bolingbrook 1 055 : À Bolingbrook, les Raiders sont tombés dans un match de la SouthWest Suburban Conference.

Lincoln-Way Est 1 819, Lincoln-Way Central 1 238 : À New Lenox, Samantha Mann a mené les Knights au total des quilles (341) et au meilleur match (199).